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Ученые подтвердили падение метеорита на Кубани, но не считают необходимым его искать 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: NASA
Кубанские ученые при взаимодействии с зарубежными коллегами определили на основании имеющихся фотоматериалов и видеозаписей размер метеорита, упавшего на территории Краснодарского края. Ввиду небольшого размера его поиски не имеют смысла, сообщил во вторник ТАСС заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов.
Ранее сообщалось, что российские ученые ищут метеорит, упавший в районе Новороссийска (Краснодарский край) около недели назад. Профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский сообщал, что сомнений в том, что упавшее тело является метеоритом, нет.
"По оценке канадских специалистов, с которыми мы сотрудничаем, на специальном оборудовании, позволяющем рассчитать объем выпавшего материала, его вес оценивается не более 100-150 г. Если это железный метеорит, то он должен быть маленьким очень, не более 5-7 см. Если говорить о каменном, может быть, чуть больше Обширная территория, где он мог упасть, несколько десятков километров, мог упасть и в море. При таких размерах — это [все равно], что искать иголку в стоге сена", — сказал Иванов.
Собеседник агентства добавил, что метеорит пролетел над Краснодарским краем 30 января около 18:48 мск. Молодой человек из Анапы, занимающийся наблюдением метеоров, а также его коллега из Северского района Кубани — любитель астрономии, запечатлели пролет болида на фото и видео. Они предоставили фото— и видеоматериалы ученым, на основании этих данных и были сделаны расчеты.
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Наука и техника , Наука , Александр Иванов , Русское географическое общество , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Новороссийск
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