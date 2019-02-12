Ученые подтвердили падение метеорита на Кубани, но не считают необходимым его искать

Ранее сообщалось, что российские ученые ищут метеорит, упавший в районе Новороссийска (Краснодарский край) около недели назад. Профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский сообщал, что сомнений в том, что упавшее тело является метеоритом, нет.

"По оценке канадских специалистов, с которыми мы сотрудничаем, на специальном оборудовании, позволяющем рассчитать объем выпавшего материала, его вес оценивается не более 100-150 г. Если это железный метеорит, то он должен быть маленьким очень, не более 5-7 см. Если говорить о каменном, может быть, чуть больше Обширная территория, где он мог упасть, несколько десятков километров, мог упасть и в море. При таких размерах — это [все равно], что искать иголку в стоге сена", — сказал Иванов.

Собеседник агентства добавил, что метеорит пролетел над Краснодарским краем 30 января около 18:48 мск. Молодой человек из Анапы, занимающийся наблюдением метеоров, а также его коллега из Северского района Кубани — любитель астрономии, запечатлели пролет болида на фото и видео. Они предоставили фото— и видеоматериалы ученым, на основании этих данных и были сделаны расчеты.