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Ученых предложили не выпускать за рубеж 

Рамблер + ещё 9 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить молодых учёных в возможности свободно эмигрировать в другие страны, сообщает газета «Поиск». По его словам, только таким способом можно остановить «отток талантливой молодёжи» из России.
Георгиев предлагает отменить для будущих учёных бесплатное высшее образование, а вместо него ввести кредитное. По этой схеме после окончания университета выпускник будет обязан ещё 15 лет поработать на благо государства, в течение которых эмиграция за рубеж научному сотруднику будет запрещена. В противном случае учёный будет обязан выплатить деньги, потраченные на его обучение.
Впрочем, возможность выезжать за границу Георгиев предлагает всё же оставить, но только в целях обмена опытом и продвижения российской науки на международной арене.
«Все эти выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией института и не превращаться в постоянную работу за рубежом», — подчеркнул академик, отметив, что за 15 лет сильный учёный получит признание в России и «вряд ли захочет уезжать».
Георгиев заявил, что ужесточённые меры должны коснуться только перспективных областей науки, таких как молекулярная и клеточная биология и информационные технологии. При этом академик признался, что со стороны государства не лишним было бы также поднять зарплату молодым учёным, предоставить беспроцентные кредиты на покупку жилья, а также создать фонды для финансовой поддержки науки.
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Наука и техника , Наука , Георгий Георгиев , РАН
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