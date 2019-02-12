Астрономы зафиксировали «вспышку-убийцу» на соседней звезде

Ученые обнаружили мощнейшую вспышку на поверхности относительно близкой и молодой звезды в созвездии Ориона, чья мощность превышает силу типичных событий такого рода на Солнце в 10 миллиардов раз. Ее фотографии были опубликованы в Astrophysical Journal.

"Мы изучали соседние звезды, пытаясь понять, как возникла Солнечная система. Мы раньше никогда не видели мощных вспышек на самых молодых светилах. Их открытие впервые позволило нам детально изучить физические свойства подобных объектов", — заявил Стив Мейрс (Steve Mairs) из Восточноазиатской обсерватории на Гавайях (США).

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Они нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите.

Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этого катаклизма выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, в 20 раз больше, чем при падении метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий.

В мае 2012 года планетологи, работавшие с телескопом "Кеплер", нашли несколько сотен светил класса G, к которым принадлежит Солнце, на поверхности которых происходили вспышки, превышающие по своей мощности событие Каррингтона в несколько миллионов раз.

Это натолкнуло их на мысль о том, что и Солнце может порождать подобные катаклизмы, однако их максимальная сила оставалась предметом дискуссий из-за различий в возрасте, химическом составе и истории эволюции этих светил.

Мейрс и его коллеги выяснили, что еще более мощные вспышки могут происходить на относительно небольших звездах, наблюдая за несколькими близлежащими "звездными яслями", расположенными внутри туманности Ориона.

В конце ноября 2016 года они заметили необычно яркую вспышку, возникшую в окрестностях новорожденной звезды JW 566, удаленной от нас примерно на 1500 световых лет. Детально изучив ее при помощи оптических телескопов, расположенных на Гавайских островах, а также рентгеновских и радио-обсерваторий, ученые смогли вычислить мощность этого события.

Она оказалась примерно на порядок более мощной, чем самые яркие вспышки на других новорожденных звездах, и примерно в 10 миллиардов более сильной, чем событие Каррингтона или типичная мощная вспышка на Солнце.

Пока не понятно, как часто подобные катаклизмы возникают на поверхности JW 566 и других молодых звезд и какие магнитные процессы в верхних слоях их атмосферы порождают подобные выбросы энергии. Команда Мейрса планирует найти ответ на оба этих вопроса в следующем году, когда они возобновят наблюдения за туманностью Ориона.