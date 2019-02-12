Найдены останки древнейших многоклеточных животных

Организмы макроскопических размеров, способные к самостоятельному передвижению, жили на дне мелководного моря, на месте нынешнего Габона 2.1 миллиарда лет назад. Это на 600 миллионов лет раньше времени жизни предыдущих рекордсменов.

Сейчас нельзя сколько-нибудь уверенно сказать, на что были похожи и как устроены эти животные. Больше того, некоторые скептики видят в найденных останках колонии бактерий, а то и вовсе неорганические образования: конкреции серы или чего-то в этом роде.

Международная группа палеонтологов, преимущественно из Франции Канады , нашедшая эти окаменелости неподалеку от города Франсвилль в Габоне, считает, что это, все же, первые настоящие животные. Ученые провели серию анализов химического состава окаменелостей, подтвердивших, что следы древней органики в них есть, а следов серы, напротив, нет. Кроме того группе удалось найти несколько окаменелостей, истолкованных как следы ползания. Вероятно, древние животные перемещались примерно как современные слизни, скользя по собственной слизи.

Это открытие, если оно не будет в близком будущем «закрыто» скептиками, означает, что многоклеточные организмы появились на Земле практически в тот момент, когда ее атмосфера стала содержать заметные количества кислорода биогенного происхождения. Этот кислород можно было использовать для дыхания и жить припеваючи — кислородное дыхание дает в разы больше энергии, чем применявшиеся до него анаэробные схемы.

Показательно, однако, что габонские многоклеточные, очевидно, вскоре вымерли, не оставив прямых потомков. Ни палеонтологические, ни генетические следы таковых в последующей истории земной жизни не прослеживаются.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PNAS.