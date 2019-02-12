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Ученые зафиксировали ускорение таяния ледников 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых провела исследование почти 215 тыс. ледников и оценила их суммарный объем, составивший 158 тыс. кв. км. Объем ледников за несколько лет сократился на 18%. Этот результат учитывает сведения о ледниках по всему миру, за исключением льдов Антарктики и Гренландии, сообщила в понедельник Федеральная политехническая школа Цюриха (ETH Zurich).
Исследование проводилось под руководством специалистов ETH Zurich, швейцарского Федерального института леса, снега и ландшафта (WSL). В нем участвовали их коллеги из Фрибура, а также немецкие, австрийские и индийские эксперты. В своих подсчетах гляциологи применяли комбинацию из пяти независимых методов цифрового моделирования. Выяснилось, что почти половина льда на Земле сосредоточена в Арктике — около 75 тыс. кв. км.
В ходе проводившегося несколько лет назад аналогичного исследования были получены результаты, которые на 18% превышают нынешние.
"В свете новых расчетов мы должны признать, что ледники на высоких горах Азии могут исчезнуть быстрее, чем мы до сих пор думали", — заявил журналистам профессор гляциологии Даниэль Фаринотти.
Согласно новым оценкам, в Гималаях, Тибете и горах Центральной Азии ледники потеряют половину своего объема в 2060-е годы, тогда как прежде считалось, что это произойдет в 2070-е годы. Эксперты предупреждают, что таяние азиатских ледников приведет к концу нынешнего столетия к сокращению на 24% объема воды, которую они производят. Фаринотти подчеркнул, что этот прогноз "вызывает беспокойство", ведь снижение объема воды, образующейся в результате таяния ледников, может привести к обмелению рек, особенно в засушливых регионах, в частности, в Андах и в Центральной Азии, где от этой воды сильно зависит сельское хозяйство.
Ученые подсчитали, что если все 215 тыс. изученных ими ледников растают полностью, то уровень мирового океана повысится на 30 см. С 1990 по 2010 год вследствие таяния ледников уровень Мирового океана поднялся на 1,5 см.
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Наука и техника , Наука , Цюрих
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