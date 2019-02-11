Корабль «Федерация» получит новые датчики для измерения доз радиации

Российский перспективный пилотируемый корабль "Федерация" получит новые датчики для отслеживания дозы облучения экипажа космической радиацией, рассказал в интервью РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

"На "Федерации" радиационные дозиметры будут располагаться в разных местах корабля, и информация с них будет автоматически собираться и сбрасываться на Землю", — рассказал ученый.

По его словам, новое поколение радиационных дозиметров уже создано институтом. Это следующее поколение дозиметров по сравнению с теми, что устанавливаются на кораблях "Союз".

Ранее учёные выяснили, что командир "Союза" и бортинженер, сидящий в правом кресле корабля, при полете подвергаются большему облучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле.