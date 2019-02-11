Российский перспективный пилотируемый корабль "Федерация" получит новые датчики для отслеживания дозы облучения экипажа космической радиацией, рассказал в интервью РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.
"На "Федерации" радиационные дозиметры будут располагаться в разных местах корабля, и информация с них будет автоматически собираться и сбрасываться на Землю", — рассказал ученый.
По его словам, новое поколение радиационных дозиметров уже создано институтом. Это следующее поколение дозиметров по сравнению с теми, что устанавливаются на кораблях "Союз".
Ранее учёные выяснили, что командир "Союза" и бортинженер, сидящий в правом кресле корабля, при полете подвергаются большему облучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле.
Корабль "Федерация" создается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Предполагалось, что первый пуск его беспилотной версии на ракете "Союз-5" состоится с Байконура в 2022 году. Второй старт планировалось провести в 2023 году, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.