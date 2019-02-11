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Летчиков и космонавтов научат дышать жидкостью при перегрузках 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Р-Спорт
Летчиков и космонавтов научат дышать жидкостью, что поможет им безболезненно переносить значительные перегрузки в полете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"В 2016 году фонд открыл лабораторию, сотрудники которой работают над развитием проекта по разработке технологии жидкостного дыхания. Разработка технологии связана с проблемой спасения экипажей подводных лодок с больших глубин. Кроме подводников, жидкостное дыхание может быть использовано летчиками и космонавтами, которые также работают в условиях низкого или высокого давления", — отметили в фонде.
Как ранее заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов, испытания на людях по дыханию не воздухом, а жидкостью, насыщенной кислородом, могут начаться в обозримом будущем. В настоящее время идут испытания на животных. При этом первоочередная направленность этой технологии — спасение подводников.
ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.
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Наука и техника , Виталий Давыдов , Фонд перспективных исследований , РИА Новости
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