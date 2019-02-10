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Рогозин заявил о «мракобесии» в отношении России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя отмену своей поездки в NASA, заявил о "мракобесии" в отношении России и ее представителей, но отметил, что в случае глобальной проблемы международные партнеры готовы работать сообща.
Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете Washington Post, что отменил приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.
"Я не думаю, что я страшен для них. Проблема, наверное, в другом. Просто в каком-то мракобесии, которое сегодня в целом в отношении России и российских представителей. Я имел разговор с моими коллегами в NASA, которые собственно и инициировали это приглашение. Разочарование — это такое мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения", — сказал Рогозин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он подчеркнул, что в случае глобальной проблемы сотрудники космической отрасли всех стран готовы работать сообща. "В целом я очень рад тому, что наши международные партнёры в Соединённых Штатах, в Европейском Союзе, в Китае, в Индии — это люди, с которыми мы думаем об одном и том же. Да, есть конкуренция, она жёсткая. Но при этом есть ощущение того, что если будет какая-то проблема, очень серьёзная, которая будет связана либо с угрозой человечеству, либо с угрозой даже астронавтам или космонавтам, мы друг другу подставим плечо", — отметил Рогозин.
Именно поэтому Соединённые Штаты сегодня крайне заинтересованы в том, чтобы Россия могла сформировать свою альтернативную транспортную систему к Луне. Потому что, не дай бог, даст сбой и американская техника, что бывало и бывает, и, к сожалению, приводило к большим жертвам.
В воскресенье представитель Роскосмоса Владимир Устименко рассказал РИА Новости, что Брайденстайн планирует прибыть в Россию для дальнейших переговоров с Рогозиным, но сроки визита пока не согласованы.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Устименко , ЕС , Роскосмос , NASA , Washington Post , РИА Новости , США
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