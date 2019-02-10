Рогозин заявил о «мракобесии» в отношении России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин , комментируя отмену своей поездки в NASA , заявил о "мракобесии" в отношении России и ее представителей, но отметил, что в случае глобальной проблемы международные партнеры готовы работать сообща.

Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете Washington Post , что отменил приглашение Рогозина в США , уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.

"Я не думаю, что я страшен для них. Проблема, наверное, в другом. Просто в каком-то мракобесии, которое сегодня в целом в отношении России и российских представителей. Я имел разговор с моими коллегами в NASA, которые собственно и инициировали это приглашение. Разочарование — это такое мягкое слово, которое может охарактеризовать эти настроения", — сказал Рогозин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он подчеркнул, что в случае глобальной проблемы сотрудники космической отрасли всех стран готовы работать сообща. "В целом я очень рад тому, что наши международные партнёры в Соединённых Штатах, в Европейском Союзе , в Китае, в Индии — это люди, с которыми мы думаем об одном и том же. Да, есть конкуренция, она жёсткая. Но при этом есть ощущение того, что если будет какая-то проблема, очень серьёзная, которая будет связана либо с угрозой человечеству, либо с угрозой даже астронавтам или космонавтам, мы друг другу подставим плечо", — отметил Рогозин.

Именно поэтому Соединённые Штаты сегодня крайне заинтересованы в том, чтобы Россия могла сформировать свою альтернативную транспортную систему к Луне. Потому что, не дай бог, даст сбой и американская техника, что бывало и бывает, и, к сожалению, приводило к большим жертвам.