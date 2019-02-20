Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тремя камерами

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9. Об этом сообщает портал The Verge.

Стоимость модели составит от 450 до 600 долларов. Изначально она будет доступна только в Китае , но позднее попадет и в другие страны.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 855 от Qualcomm . Mi 9 будет доступен в версиях с 6 или 12 гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составит 256 гигабайт.

Помимо фронтальной камеры, модель имеет еще три — с разрешением в 48, 12 и 16 мегапикселей.

Смартфон получит самую быструю зарядку — аккумулятор можно будет полностью зарядить за 40 минут. Также в комплекте идет беспроводное зарядное устройство, способное зарядить гаджет за час.