Источник: запуск российского модуля «Наука» на МКС отложили

Отправка на Международную космическую станцию российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" отложена с начала на середину 2020 года из-за переноса доставки модуля на космодром "Байконур" с начала на конец 2019 года, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.

"Ремонт модуля "Наука" в центре Хруничева продолжается. Его отправка на "Байконур" планировалась на январь-февраль, но теперь перенесена на конец года. Соответственно отложен с начала на середину 2020 года запуск модуля к МКС", — сказал он.

В то же время другой источник сообщил РИА Новости, что в настоящее время рассматриваются различные варианты даты старта модуля к станции в 2020 году, которые зависят от того, когда "Науку" отправят на космодром и как на космодроме пройдут комплексные испытания ее систем.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля "Наука" планируется в начале 2020 года. До этого он сообщал, что отправка модуля на "Байконур" намечается в январе 2019 года.

"Науку" начали строить в центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.