Японские ученые обнаружили у рыб признаки самосознания

Японские ученые из университета Осаки установили, что рыбы узнают себя, когда смотрят в зеркало. Как пишет газета Asahi, эти данные стали первыми в своем роде и могут свидетельствовать, что рыбы обладают зачатками самосознания.

Во время эксперимента японские исследователи поместили в аквариум тропическую рыбку из семейства чистильщиков, которые часто встречаются в водах Японии . Затем ученые установили небольшое зеркало напротив стенки аквариума. Рыба моментально начала атаковать свое отражение, показывая, что воспринимает его как захватчика на своей территории. Однако со временем животное стало изучать движения своего "двойника", перемещаться вверх и вниз вдоль стенки аквариума и поворачиваться вокруг своей оси. На пятый день эксперимента рыба успокоилась и перестала реагировать на происходящее в зеркале.

Продолжая опыт, исследователи нанесли метки на тела четырех чистильщиков, которые тоже уже прошли через предыдущий этап эксперимента. Их вновь поместили в аквариумы с зеркалами. Увидев свое отражение, трое "испытуемых" из четырех попытались оттереть метки о дно аквариума. Результат позволил ученым утверждать, что таким образом рыбы узнали себя в зеркале и продемонстрировали вероятные признаки самосознания. В перспективе данное открытие может доказать, что интеллект этих существ превосходит укоренившиеся представления о нем.

Вопрос о когнитивных способностях животных является одной из важнейших проблем современной науки. Если ученым удастся подтвердить, что и другие представители земной фауны могут мыслить, это заставит человечество серьезно пересмотреть свои права и обязанности по отношению к животным. Исследователи уже нашли явные когнитивные способности у шимпанзе и дельфинов, и благодаря открытию сотрудников осакского университета у рыб появился шанс стать следующими в списке существ, обладающих зачатками разума.