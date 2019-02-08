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У старейшей дикой птицы вылупился птенец 

Популярная механика + ещё 3 1 час назад
Фото: Bob Peyton / USFWS
У самой старой из известных диких птиц, которой не меньше 68 лет, вылупился очередной птенец.
Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, в переводе с английского — «мудрость») считается самой старой в мире дикой птицей. Она, уже будучи взрослой (то есть ей было как минимум шесть лет), была замечена биологом Чендлером Роббинсом в 1956 году. Тогда же ее окольцевали, а потом, уже в 2002 году, Роббинс вновь увидел Уиздом, сумев распознать ее по номеру на кольце.
Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Уиздом прибыла к месту гнездования и снесла очередное яйцо. (Темноспинные альбатросы размножаются на атолле Мидуэй, который находится на северо-западе Гавайских островов.) Теперь же в блоге Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США появилась информация о том, что у Уиздом (и ее партнера Акеакамаи, которого она встретила в 2006-м) вылупился птенец. Предполагается, что это 37-й птенец Уиздом.
В гнезде птенец пробудет еще примерно пять-шесть месяцев, а затем покинет остров. Вернется он, как ожидается, в возрасте около пяти-шести лет и должен будет найти себе партнера.
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