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В Роскосмосе заявили, что облик окололунной станции практически определен 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международная группа специалистов практически определила облик окололунной станции. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев во время встречи в Музее космонавтики, трансляция которой была доступна на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".
"Окончательного вида или проекта нет. Сейчас работает международная группа, которая разрабатывает возможные варианты, сейчас облик этой станции более или менее определился", — сказал Крикалев.
По его словам, сейчас прорабатываются несколько вариантов, на какой орбите должна размещаться эта станция.
Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин сообщил во время XLIII Королёвских чтений, что в настоящее время формируется концепция посещаемой платформы на окололунной орбите. Он допустил, что станция может быть международной, но в этом случае строительство должно осуществляться на равных.
О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.
В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве. В сентябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС, что РФ будет участвовать в проекте только на равных правах с NASA.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Boeing , Роскосмос , РАН , РКК Энергия , NASA , ИТАР-ТАСС
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