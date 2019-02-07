В Роскосмосе заявили, что облик окололунной станции практически определен

Международная группа специалистов практически определила облик окололунной станции. Об этом сообщил в четверг исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев во время встречи в Музее космонавтики, трансляция которой была доступна на странице организации в социальной сети "ВКонтакте"

"Окончательного вида или проекта нет. Сейчас работает международная группа, которая разрабатывает возможные варианты, сейчас облик этой станции более или менее определился", — сказал Крикалев.

По его словам, сейчас прорабатываются несколько вариантов, на какой орбите должна размещаться эта станция.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин сообщил во время XLIII Королёвских чтений, что в настоящее время формируется концепция посещаемой платформы на окололунной орбите. Он допустил, что станция может быть международной, но в этом случае строительство должно осуществляться на равных.

О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.