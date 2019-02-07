За вами следят! Тайно делающие записи приложения

Названы тайно делающие записи с экрана приложения

Эксперты выяснили, что некоторые приложения для бронирования отелей, авиабилетов и работы с банками записывают и сохраняют происходящее на экране смартфона. Об этом сообщает TechCrunch.

В приложения, специализирующиеся на обслуживании клиентов, встраивают технологию «воспроизведения сеанса». Эти позволяет разработчикам приложения записывать действия пользователя, отображающиеся на экране, и воспроизводить. Благодаря этому разработчик может увидеть, как пользователи взаимодействуют с приложением, выяснить, если что-то не работает или произошла какая-либо ошибка.

По данным TechCrunch, такая опция есть в приложениях для iPhone авиакомпаний Air Canada и Singapore Airlines, сайта бронирования гостиниц Hotels.com, а также компаний Hollister, Expedia, Abercrombie & Fitch.

Издание отмечает, что эти приложения используют сервис Glassbox. TechCrunch поясняет, что на запись экрана может попасть, как пользователь вводит пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. При этом некоторые приложения могут не шифровать такие данные, что ставит пользователя под угрозу.