За вами следят! Тайно делающие записи приложения

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Названы тайно делающие записи с экрана приложения 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Эксперты выяснили, что некоторые приложения для бронирования отелей, авиабилетов и работы с банками записывают и сохраняют происходящее на экране смартфона. Об этом сообщает TechCrunch.
В приложения, специализирующиеся на обслуживании клиентов, встраивают технологию «воспроизведения сеанса». Эти позволяет разработчикам приложения записывать действия пользователя, отображающиеся на экране, и воспроизводить. Благодаря этому разработчик может увидеть, как пользователи взаимодействуют с приложением, выяснить, если что-то не работает или произошла какая-либо ошибка.
По данным TechCrunch, такая опция есть в приложениях для iPhone авиакомпаний Air Canada и Singapore Airlines, сайта бронирования гостиниц Hotels.com, а также компаний Hollister, Expedia, Abercrombie & Fitch.
Издание отмечает, что эти приложения используют сервис Glassbox. TechCrunch поясняет, что на запись экрана может попасть, как пользователь вводит пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию. При этом некоторые приложения могут не шифровать такие данные, что ставит пользователя под угрозу.
Ранее в приложении FaceTime нашли уязвимость, позволяющую увидеть и услышать собеседника, даже если он не принял или отклонил вызов. Чтобы исправить это, Apple на время отключила в приложении функцию групповых звонков.
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Наука и техника , Видео , Гаджеты , Интернет , Apple
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