Названы тайно делающие записи с экрана приложения

Эксперты выяснили, что некоторые приложения для бронирования отелей, авиабилетов и работы с банками записывают и сохраняют происходящее на экране смартфона. Об этом сообщает TechCrunch.

В приложения, специализирующиеся на обслуживании клиентов, встраивают технологию «воспроизведения сеанса». Эти позволяет разработчикам приложения записывать действия пользователя, отображающиеся на экране, и воспроизводить. Благодаря этому разработчик может увидеть, как пользователи взаимодействуют с приложением, выяснить, если что-то не работает или произошла какая-либо ошибка.