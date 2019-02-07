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Пресс-рендеры Nokia 9 показали пентакамеру 

News.ru 40 минут назад
Фото: NokiaMobile/twitter.com
Портал 91mobiles опубликовал официальные пресс-рендеры неанонсированного смартфона Nokia 9. Изображения демонстрируют уже ставшие знаменитыми пять объективов Zeiss, а также сканер отпечатков пальцев, размещённый под экраном.
Nokia 9, по слухам, получит 5,99-дюймовый экран с 2K-разрешением и соотношением сторон 18:9, батарею ёмкостью 4150 мАч и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели. Аппаратной основой смартфона должен стать Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Девайс будет работать под управлением Android 9 Pie «из коробки».
Кроме того, производитель выпустит специальную версию устройства с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855 в августе, которая также будет работать в сетях пятого поколения (5G). Компания HMD Global, как отмечают источники, намерена сделать анонс Nokia 9 до начала выставки MWC 2019, стартующей 25 февраля.
Ранее News.ru рассказал, что Samsung подала новый патент в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Согласно документу, производитель намерен изящно выйти из ситуации с вырезами и дырами в экранах Galaxy Note, разместив камеру в стилусе.
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Наука и техника , Гаджеты
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