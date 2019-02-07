Все способы связи с телескопом «Спектр-Р» испробованы безрезультатно

Все предлагавшиеся способы восстановления связи с российским космическим телескопом "Спектр-Р" испробованы, но связь восстановить пока не удается, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

Ранее сообщалось, что с 10 января перестал принимать команды с Земли космический радиотелескоп "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), запущенный в июле 2011 года и проработавший семь с половиной лет вместо трех гарантированных разработчиком спутника ( НПО имени Лавочкина ). Как сказал РИА Новости источник в отрасли, на спутнике отказал последний из трех комплектов приемо-передающего устройства, что не позволяет ему принимать команды с Земли.

"Те (способы восстановить связь — ред.), которые предлагались, все попробовали. Каких-то новых пока не изобретали", — сказал он.

Блошенко добавил, что космический телескоп после попыток связи находится в том же состоянии, что и прежде, то есть не принимает команды с Земли. В то же время попытки связи продолжатся.

Ранее Блошенко рассказал РИА Новости, что специалисты попробуют четыре сценария восстановления связи. Первый — это работа наземного передатчика с нормальной мощностью. Второй — работа наземного передатчика с повышенной частотой. Третий — работа наземного передатчика со сканированием по пространству на случай, если антенна неправильно наведена на цель. И четвертый — работа со сканированием по частоте передачи на случай ухода в сторону частоты бортового приемника.