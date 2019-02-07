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Орбитальный аппарат увидел «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны 

Популярная механика + ещё 4 2 часа назад
Фото: NASA
Посадочная станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» в январе текущего года приземлилась в кратере Карман на обратной стороне Луны. Она стала первым в истории аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. С Землей «Чанъэ-4» связывается посредством спутника-ретранслятора «Цюэцяо». Недавно на станции, в специальном контейнере, был выращен хлопок, ставший первым растением, выращенным на Луне (эксперимент уже завершен). К основным задачам миссии относятся изучение поверхности спутника, исследование грунта, а также изучение возможности будущих радиоастрономических наблюдений с обратной стороны Луны.
Недавно, 30 января, аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, находящийся на лунной орбите, подошел ближе к кратеру Карман и сделал снимок, на который попала станция «Чанъэ-4» (в момент снимка расстояние между орбитальным аппаратом и станцией составляло около 330 километров; на снимке «Чанъэ-4» выглядит как крошечная, едва различимая белая точка (луноход же вообще не различим)).
Сегодня мы писали и о другом уникальном снимке — фотографии Земли, полученной лунным орбитальным аппаратом Longjiang-2.
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Наука и техника , Технологии
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