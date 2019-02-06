Рыбы-датчики готовы наводнить реки и океаны по всему миру

Искусственные «рыбы-датчики» уже не один год собирают научную информацию о своих «живых» собратьях. Однако уже скоро они освоят еще одну профессию. Министерство энергетики США разработало новую модель для экологического мониторинга ГЭС по всему миру.

Рыба-датчик — совместная разработка Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNNL) и компании Advanced Telemetry Systems (ATS). Она имеет длину около 9 см и внешне не похожа на свой природный прототип.

Как и обычному лососю, рыбе-датчику приходиться преодолевать плотины ГЭС, на что у нее уходит в среднем около двух минут. В течение этого времени она производит примерно 2000 измерений в секунду, собирая важную информацию о том, что происходит внутри с ней внутри гидроустановок. Это позволит разрабатывать более щадящие турбины, которые не будут калечить мигрирующих рыб.

Как только рыба-датчик оказывается ниже плотины, она включает радиомаячок и светодиоды, благодаря которым ее можно легко найти и подобрать с лодки.

На миграцию рыбы в масштабах всей Земли негативно влияет глобальное потепление, делая ее непредсказуемой. Сегодня невозможно предвидеть, когда через плотину пройдет большое скопление рыбы. Вот почему, помимо робо-сенсоров, компания ATS занимается разработкой технологии телеметрических меток JSATS. Она поможет отслеживать перемещения рыбьих косяков через плотины и далее в открытом океане.