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Рыбы-датчики готовы наводнить реки и океаны по всему миру 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult.ru
Искусственные «рыбы-датчики» уже не один год собирают научную информацию о своих «живых» собратьях. Однако уже скоро они освоят еще одну профессию. Министерство энергетики США разработало новую модель для экологического мониторинга ГЭС по всему миру.
Рыба-датчик — совместная разработка Тихоокеанской северо-западной лаборатории (PNNL) и компании Advanced Telemetry Systems (ATS). Она имеет длину около 9 см и внешне не похожа на свой природный прототип.
Как и обычному лососю, рыбе-датчику приходиться преодолевать плотины ГЭС, на что у нее уходит в среднем около двух минут. В течение этого времени она производит примерно 2000 измерений в секунду, собирая важную информацию о том, что происходит внутри с ней внутри гидроустановок. Это позволит разрабатывать более щадящие турбины, которые не будут калечить мигрирующих рыб.
Как только рыба-датчик оказывается ниже плотины, она включает радиомаячок и светодиоды, благодаря которым ее можно легко найти и подобрать с лодки.
На миграцию рыбы в масштабах всей Земли негативно влияет глобальное потепление, делая ее непредсказуемой. Сегодня невозможно предвидеть, когда через плотину пройдет большое скопление рыбы. Вот почему, помимо робо-сенсоров, компания ATS занимается разработкой технологии телеметрических меток JSATS. Она поможет отслеживать перемещения рыбьих косяков через плотины и далее в открытом океане.
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Наука и техника , США
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