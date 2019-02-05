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Волнистые попугайчики нарушили закон природы 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: iStock
Волнистые попугайчики сумели удивить ученых. Птицы фактически пошли против своей природы. Всегда считалось, что при выборе партнера самки отдают предпочтение сильному, красивому и голосистому кавалеру. Но в экспериментах, которые проводили ученые Зоологического института Китайской академии наук и Лейденского университета, самки выбирали самого умного, игнорируя красавца. Работа настолько поразила редакцию одного из самых авторитетных научных журналов Science, что он подробно рассказал про это исследование.
Чтобы прийти к столь неожиданному выводу, ученые поставили целую серию изощренных экспериментов. Вначале они упорно тренировали наименее привлекательных самцов, на которых самки не обращали никакого внимания. Самцы должны были догадаться, как открывать коробочку с кормом. После многих часов обучения они, наконец, осваивали эту премудрость.
Затем начинался главный аттракцион. В клетку поставили несколько коробочек с кормом и запустили натренированных "уродов", но уже вместе с необученными красавцами. Рядом посадили самок, которые могли наблюдать за происходящим. Они видели, как мучается красавец и как запросто вскрывает крышку и добывает яство его соперник. И что же в итоге? После нескольких сеансов самки поменяли свои предпочтения. Они стали проводить больше времени с теми, кто умеет открывать коробку, хотя еще недавно были не в фаворе. Вывод авторов работы: ум победил красоту.
Правда, тут же нашлись скептики. Они сомневаются, что умение попугайчика открывать коробку с кормом является для самки признаком ума самца. Может, для нее это доказательство вовсе не ума, а силы. Чтобы это проверить, ученым придется, очевидно, поставить новые, еще более хитроумные опыты.
Тут можно вспомнить о других экспериментах, в которых самки тоже повели себя довольно неожиданно. Изучая аквариумных рыбок гуппи, шведские и британские ученые сделали два вывода. Первый очевидный: при выборе сексуального партнера самки отдавали предпочтение красивым и ярким. Это закон природы, он действует в мире фауны миллионы лет. А вот второй вывод ученых неожиданный: ярких самцов выбирают более умные самки, а глупым вообще безразлично, кого любить. Иными словами, половым отбором управляет интеллект, в данном случае ум самок.
Звучит для многих ученых, прямо скажем, революционно. Но, по мнению сотрудника МГУ Алексея Северцова, все гораздо проще:
"У ярких самцов сильнее половые гормоны, и их выбирают самые активные в сексуальном отношении самки. Умные ли они? Сомневаюсь. Не зря говорят, когда играют гормоны, ум молчит".
И в этом исследовании один из самых интригующих моментов, как ученые определяли, какие самки умные, а какие глупые. Целых пять поколений они вели отбор по размеру мозга. Потом проверили рыб на тестах. С ними лучше справлялись гуппи с большим мозгом, например, быстрее находили выход из лабиринта и эффективнее избегали хищников, чем рыбки с маленьким мозгом. Так были сформированы группы самок — "умниц" и "глупых".
И, наконец, двери аквариумного гарема открылись, и сюда запустили самцов. Умные самки предпочитали только ярких самцов, а "глупые" действовали наугад. Практически начинали "любить" первого, кто попадался им на глаза. Почему? Может, боялись остаться в "девках"? А вдруг всех претендентов быстро разберут? У ученых пока нет ответа. Но тогда, может, глупые не такие уж и глупые? Знают жизнь?
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Наука и техника , Наука , РАН
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