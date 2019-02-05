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В Android появятся функции для слабослышащих пользователей 

Ридус 1 час назад
Фото: Reuters
Google запланировала обновление операционной системы Android, которое принесет две полезных функции для пользователей с нарушениями слуха.
Первая называется Live Transcribe и выполняет роль «суфлеры» — с помощью микрофонов смартфон захватывает речь собеседника и выводит ее текстом на экран, так что ее можно прочитать и дать ответ. Функция разработана совместно с партнерами из Галлодетского университета и поддерживает 70 языков на старте.
Второе нововведение — Sound Amplifier. Оно превращает смартфон и наушники в аналог слухового аппарата, повышая громкость тихих окружающих звуков и одновременно подавляя фоновый шум. Искусственный интеллект автоматически подстраивает интенсивность усиления и шумоподавления в зависимости от окружающих условий.
Пока функция Live Transcribe доступна только по программе бета-тестирования, а Sound Amplifier уже можно установить на смартфон под управлением Android 9 через магазин приложений Google Play.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет
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