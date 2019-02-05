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В Швеции могут начать разработку уникального месторождения графита 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Австралийская компания Talga Resources запросила разрешение на начало разработки уникального месторождения графита в регионе Норрботтен на севере Швеции.
Как отмечается на сайте компании, в районе месторождения Нунасваара отмечается самая высокая концентрация графита, что делает возможным производство графена в промышленных масштабах.
"Мы изучали это район с 2012 года и пришли к выводу, что здесь находится уникальное месторождение графита. Здесь самая высокая концентрация вещества в мире. Из этого материала мы можем производить экологически чистые продукты из графита и графена", — рассказала в понедельник представитель компании Анна Утси (Anna Utsi) в интервью телеканалу SVT.
Графен — уникальный материал, состоящий из единичного слоя атомов углерода. За счет такой структуры он обладает рядом уникальных физико-химических свойств, в частности, высокой тепло— и электропроводимостью. За его открытие британские ученые российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов в 2010 году были удостоены Нобелевской премии.
Также компания планирует производить аккумуляторы для электромобилей.
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Наука и техника , Константин Новоселов , Андрей Гейм , Швеция
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