В Швеции могут начать разработку уникального месторождения графита

Австралийская компания Talga Resources запросила разрешение на начало разработки уникального месторождения графита в регионе Норрботтен на севере Швеции

Как отмечается на сайте компании, в районе месторождения Нунасваара отмечается самая высокая концентрация графита, что делает возможным производство графена в промышленных масштабах.

"Мы изучали это район с 2012 года и пришли к выводу, что здесь находится уникальное месторождение графита. Здесь самая высокая концентрация вещества в мире. Из этого материала мы можем производить экологически чистые продукты из графита и графена", — рассказала в понедельник представитель компании Анна Утси (Anna Utsi) в интервью телеканалу SVT.

Графен — уникальный материал, состоящий из единичного слоя атомов углерода. За счет такой структуры он обладает рядом уникальных физико-химических свойств, в частности, высокой тепло— и электропроводимостью. За его открытие британские ученые российского происхождения Андрей Гейм Константин Новоселов в 2010 году были удостоены Нобелевской премии.

Также компания планирует производить аккумуляторы для электромобилей.