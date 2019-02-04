Источник сообщил о прорыве туалета на МКС

На МКС снова сломался туалет. На этот раз прорвало санузел в американском сегменте, из-за чего в отсек вылилось 10 литров жидкости, которую пришлось собирать полотенцами.

Американским астронавтам на МКС пришлось собирать полотенцами более 10 литров воды, вытекших из туалета в их сегменте, сообщил РИА «Новости» в понедельник источник в российской ракетно-космической отрасли.

«У наших коллег в пятницу случилась неприятность в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров воды. Экипаж пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами», — сказал источник.

По его словам, вылившаяся вода не повлияла не работу электрооборудования на МКС.

Роскосмосе «Газете.Ru» не смогли подтвердить эту информацию. «Это к NASA », — сказал источник в госкорпорации. Модуль «Транквилити» (англ. Tranquility) — жилой модуль Международной космической станции, запуск которого состоялся в 2010 году. В нем находится система жизнеобеспечения, способная перерабатывать жидкие отходы в воду, пригодную для бытового использования, а также производить кислород для дыхания. Кроме этого в «Транквилити» имеется туалет и система очистки воздуха, удаляющая загрязнения из атмосферы станции и контролирующая её состав.

«Транквилити» имеет шесть стыковочных узлов. Одним из осевых стыковочных узлов он пристыковывается к модулю «Юнити». К нижнему стыковочному узлу Tranquillity пристыковывается модуль панорамного обзора «Купола», предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой.

Этот инцидент стал не первым случаем неисправности санузлов на Международной космической станции, аналогичные проблемы возникали и раньше, в том числе на российском сегменте. Так, ровно три года назад в российском сегменте Международной космической станции вышло из строя ассенизационно-санитарное устройство. Тогда прохудился один из шлангов, присоединенных к насосу ассенизационно-санитарного устройства в российском модуле «Звезда». В результате этого из шланга вытекла жидкость.

Российским космонавтам пришлось выключить туалет и «удалить жидкость имеющимися на борту средствами».

В 2010 году на американском сегменте ломался туалет российского производства. Санитарно-гигиенический блок производства РКК «Энергия» стоимостью $19 млн был установлен в американском лабораторном модуле «Гармония». Этот туалет аналогичен тому, что смонтирован в российском модуле «Звезда», но дополнительно оснащен американской подсистемой регенерации непитьевой воды из урины и пота космонавтов, которая обошлась еще в $250 млн Это сложнейшее инженерное устройство также несколько раз выходило из стоя: в трубопроводах периодически появлялись пузырьки воздуха, которые блокировали систему. В 2008 году туристический полет на МКС миллионера Ричарда Гэрриота едва не омрачился туалетными проблемами. За несколько часов до его прибытия на станции в очередной раз сломался санузел.

Неисправность обнаружилась в газовом сепараторе основного санузла — в российском секторе МКС «Звезда». Туалет на МКС поломался всего за несколько часов до стыковки с кораблем «Союз ТМА-13», который должен был доставить на космическую станцию восемнадцатую экспедицию, одним из членов которой являлся шестой космический турист миллионер Ричард Гэрриот.

«Насос-сепаратор — основной агрегат туалета, центробежный насос. Он обеспечивает подачу урины в емкости или на переработку и полное отделение газа от жидкости. Там нарушилась герметичность, и, к сожалению, урина потекла наружу», — пояснил тогда начальник сектора водообеспечения и питания экипажей пилотируемых аппаратов РКК «Энергия» Петр Андрейчук.

Минувшей осенью пристальное внимание было приковано к российскому сегменту МКС из-за другой утечки, которая произошла 30 августа. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована — ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос, о ее происхождении, в течение месяца эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий сентября. Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин , комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую — он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

Ответ на вопрос о происхождении дыры не дан до сих пор, большие надежды в Роскосмосе возлагали на результаты осмотра дыры в открытом космосе, который провели российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьевым в ночь на 12 декабря.

Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Однако пока не ясно, о чем говорит обнаружение этого герметика — возможно, это именно им космонавты заделали дыру 1 сентября, и он просто вытек наружу. Впрочем, против этой версии говорит форма герметика — он был размазан вокруг дыры в виде «грибка».