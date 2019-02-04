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Новая смерть на «Улице разбитых фонарей»
Новая смерть на «Улице разбитых фонарей»

Россия уломала Европу на скрепу для «Фрегата» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия «НПО Лавочкина» о ремонте разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру (Французская Гвиана) путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», а потом передумал, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Предложения предприятия-производителя разгонного блока "Фрегат" "НПО Лавочкина" о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала компанией Arianespace не приняты. Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях», — сказал собеседник.
Источник добавил, что европейские специалисты сомневаются в возможности проведения работ надлежащего качества в условиях Куру. В случае, если стороны не придут к компромиссу, разгонный блок придется отправлять на ремонт обратно в Россию.
Впоследствии источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что Arianespace согласилась на ремонт «Фрегата» в условиях космодрома Куру.
В январе стало известно, что запуск с Куру первых спутников системы глобального интернета OneWeb будет перенесен. Причиной этого названа аномалия (микроотверстие в магистрали с гелием) в разгонном блоке «Фрегат» ракеты «Союз-СТ-Б».
Производителем «Союз-СТ-Б» является самарский ракетно-космический центр «Прогресс», «Фрегата» — химкинское «НПО Лавочкина».
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Наука и техника , Arianespace , РКЦ "Прогресс" , OneWeb , РИА Новости
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