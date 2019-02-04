Россия уломала Европу на скрепу для «Фрегата»

Европейский оператор космических пусков Arianespace сначала отклонил предложение российского предприятия «НПО Лавочкина» о ремонте разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру (Французская Гвиана) путем наложения «заплатки» и не дал согласие на проведение сварочных работ в «полевых условиях», а потом передумал, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Предложения предприятия-производителя разгонного блока "Фрегат" "НПО Лавочкина" о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала компанией Arianespace не приняты. Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях», — сказал собеседник.

Источник добавил, что европейские специалисты сомневаются в возможности проведения работ надлежащего качества в условиях Куру. В случае, если стороны не придут к компромиссу, разгонный блок придется отправлять на ремонт обратно в Россию.

Впоследствии источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что Arianespace согласилась на ремонт «Фрегата» в условиях космодрома Куру.