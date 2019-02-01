Россия создаст «Союз-7» 

Россия создаст ракету «Союз-7» («Волга»), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Носитель разработают в рамках работ по сверхтяжелой ракете «Енисей». Первая ступень «Союз-7» станет центральным блоком сверхтяжелого носителя, тогда как первая ступень «Союз-5» («Иртыш») будет боковым ускорителем.
Ракеты «Союз-5» и «Союз-7» будут отличаться двигателем первой ступени. Первая ракета получит силовой агрегат РД-171МВ, вторая — РД-180. Эскизный проект «Волги», согласно источнику, должен быть готов к концу 2019 года.
В ноябре 2018 года о разработке ракеты «Союз-7» заявили в S7 Space (владелец космодрома «Морской старт»). Однако тогда в частной российской компании под «Союз-7» имели ввиду версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью.
Производителем «Союз-5», «Союз-7» и «Енисей» станет самарский ракетно-космический центр «Прогресс». «Иртыш» должен полететь с космодрома Байконур в 2022 году, «Енисей» — с Восточного в 2028 году.