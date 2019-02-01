Экипаж МКС запустил со станции пять малых спутников 

#НовостиИзНевесомости



31 января экипаж Международной космической станции при помощи японского манипулятора JEM RMS и пусковой системы @NanoRacks успешно запустил пять малых спутников: CAT-1, CAT-2, Delphini-1, UNITE и TechEdSat-8.



Олег Кононенко успел запечатлеть этот момент pic.twitter.com/EkMYWTTpJt— РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 февраля 2019 г.