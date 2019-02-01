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Экипаж МКС запустил со станции пять малых спутников 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Роскосмос
Экипаж Международной космической станции успешно запустил пять малых спутников со станции. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
«31 января экипаж… при помощи японского манипулятора JEM RMS и пусковой системы NanoRacks успешно запустил пять малых спутников: CAT-1, CAT-2, Delphini-1, UNITE и TechEdSat-8», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил о переносе запуска ракеты-носителя «Союз» с британскими спутниками OneWeb с космодрома Куру на 27 февраля для устранения неисправности на разгонном блоке «Фрегат».
19 января в «Роскосмосе» сообщили о проведении коррекции орбиты МКС.
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Наука и техника , Роскосмос , OneWeb
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