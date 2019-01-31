Компания OneWeb отложила пуск «Союза» из-за аномалии

Трещина в разгонном блоке привела к переносу пуска «Союза» с первыми спутниками OneWeb с космодрома Куру. В Роскосмосе уверяют, что подготовка к пуску идет в штатном режиме и что на космодром отправлены дополнительные специалисты.

Неисправность российской ракеты «Союз-СТ» привела к переносу запуска первой партии спутников компании OneWeb, запланированного на 19 февраля с космодрома Куру. Об этом первыми заявили не в Роскосмосе, по словам которого подготовка к пуску идет в штатном режиме, а в самой компании.

«Действительно, в ракете есть аномалия, которая вынуждает нас отложить запуск», — написал в твиттере основатель и президент компании Грег Уайлер. При этом он отметил, что сами спутники в порядке и готовы к полету.

It’s true, there is an anomoly on the rocket which will cause us to push out the launch. Our satellites are fine and ready to go! More to come…— Greg Wyler (@greg_wyler) ٣١ يناير ٢٠١٩

Косвенно информацию о неисправности подтвердил и исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

«Полеты в космос требуют огромной командной работы… В ходе рутинной проверки Arianespace проинформировала нас о технической проблеме с носителем. Работаем вместе, чтобы изучить вопрос и найти решение», — написал он.

Going to space takes great teamwork. @OneWeb, @OneWebSatellit1, @Arianespace and their partners are working hard on launch prep. In a routine check, Arianespace informed us of a technical issue on the launcher. Working together to investigate & find a solution. Stay tuned…— OneWeb (@OneWeb) ٣٠ يناير ٢٠١٩

Уже после этих сообщений в Роскосмосе заявили, что специалисты НПО им Лавочкина проводят предстартовые проверки разгонного блока «Фрегат», в четверг представители предприятия вылетят во Французскую Гвиану для проведения дополнительных испытаний «Фрегата» на месте. Точная дата готовности к пуску будет установлена экспертами в течение двух дней.

«Дату запуска определяет заказчик, компания OneWeb», — пояснил «Газете.ru» источник в госкорпорации.

Он подтвердил, что подготовка к запуску с Куру спутника OneWeb идет в «штатном режиме».

«Техническая команда OneWeb тесно сотрудничает с Arianespace в деле проведения оценки всех возможных последствий [дефекта] для запуска [спутников] OneWeb, — заявила ТАСС директор по цифровым коммуникациям OneWeb Кэти Дауд. — Такие события не редкость в деле проведения запусков».

О том, что запуск первой партии спутников OneWeb для широкополосного доступа в интернет оказался под угрозой из-за неготовности российской ракеты «Союз-СТ», стало известно накануне. Причина — в разгонном блоке «Фрегат», в котором, по данным РИА «Новости», перед стартом обнаружена трещина.

Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовки на космодроме Куру во Французской Гвиане.

«В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия», — сказал источник.

Этот инертный газ используется для вытеснения топлива при работе двигателей. По словам другого источника, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако, возможно, «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

Первые спутники компании OneWeb для широкополосного доступа в интернет были доставлены во Французскую Гвиану в минувшую пятницу.

По словам источника ТАСС, «в одном из трубопроводов блока действительно обнаружено микроотверстие, которое появилось, по всей видимости, вследствие длительной транспортировки „разгонника“ на космодром во французской Гвиане».

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb.

Минувшей осенью ФСБ заявила, что проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb является угрозой для национальной безопасности России. Нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Кроме того, в ведомстве опасаются, что OneWeb может стать монополистом связи в ряде российских регионов.

Ранее представитель госкорпорации Роскосмос Юрий Урличич сообщил, что отечественная спутниковая система связи «Сфера» начнет создаваться с 2020 — 2021 года и станет альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи. По задумке разработчиков проекта, «Сфера» должна будет объединить в себе несколько функций: навигацию, связь и дистанционное зондирование Земли. В общей сложности к 2028 году она должна насчитывать порядка 600 небольших спутников.

«Фрегат»

Универсальный разгонный блок (РБ) «Фрегат» создан в НПО Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов на различные заданные орбиты. С работой разгонного блока «Фрегат» ранее уже были связаны проблемы, приводившие в том числе к потере полезной нагрузки.