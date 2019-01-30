Россия захотела стабильности вблизи Луны

«Это крайне неустойчивая орбита. То есть вы должны будете делать маневры каждый виток. Каждый виток занимает семь дней. То есть в течение семи дней вы должны сделать две коррекции. Если вы их не сделали, то через десять дней вы улетели с этой орбиты», — сказал специалист.

В качестве альтернативы баллистик предлагает размещать Gateway на круговой орбите высотой десять тысяч километров. «Высокая лунная орбита, может быть, лучше будет. Она тоже неустойчивая, но она предсказуемая и у нас есть, по крайней мере, запас по времени для ее корректировки», — сказал Муртазин.

По его словам, подобная орбита потребует двух-трех коррекцией в год.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС