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Россия захотела стабильности вблизи Луны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: David McNew / Getty Images
Орбита, на которой США намерены разместить международную окололунную станцию Gateway, нестабильна, передают РИА Новости заявление баллистика ракетно-космической корпорации «Энергия» Рафаила Муртазина.
«Это крайне неустойчивая орбита. То есть вы должны будете делать маневры каждый виток. Каждый виток занимает семь дней. То есть в течение семи дней вы должны сделать две коррекции. Если вы их не сделали, то через десять дней вы улетели с этой орбиты», — сказал специалист.
В качестве альтернативы баллистик предлагает размещать Gateway на круговой орбите высотой десять тысяч километров. «Высокая лунная орбита, может быть, лучше будет. Она тоже неустойчивая, но она предсказуемая и у нас есть, по крайней мере, запас по времени для ее корректировки», — сказал Муртазин.
По его словам, подобная орбита потребует двух-трех коррекцией в год.
В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в международном проекте окололунной станции Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.
Согласно планам НАСА, многомодульная станция Gateway будет находиться на орбите с минимальной высотой 4,5 тысячи километров и максимальной высотой 75 тысяч километров.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , БРИКС , РКК Энергия , NASA , РИА Новости , США
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