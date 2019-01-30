Гидролокаторы провоцируют самоубийства китов

Ученые доказали связь между восприятием высокочастотных звуков гидролокаторов и суицидальным поведением некоторых видов китов. Оказалось, что животные испытывают симптомы, схожие с кессонной болезнью, которая наблюдается при быстром всплытии из воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Киты прекрасно адаптированы к жизни в океане, способны погружаться на километры под поверхность воды и находится там на протяжении часов в поисках еды. Во время таких ныряний у них замедляется сердцебиение, ограничивается ток крови, а кислород расходуется очень эффективно. В последние годы появлялось множество сообщений о выбрасывающихся на берег китах. Ученые подозревали, что это может быть связано со звуковыми волнами гидролокаторов, но не знали конкретного механизма, вызывающего такое поведение.

В рамках новой работы биологи изучали клюворылов — семейство в составе зубатых китов. Оказалось, что представителей данной группы, в особенности настоящего клюворыла, сильно пугают подобные искусственные звуки. Особенно сильно они реагируют на излучение гидролокатора среднего диапазона, который широко используется военными США и других стран НАТО для поиска подводных лодок. Он работает в диапазоне от 1 до 10 килогерц.

«В присутствии гидролокатора они подвергаются стрессу и начинают усиленно уплывать от источника звука, при этом изменяя привычные характеристики погружения, — говорит ведущий автор новой работы Яра Бернальдо де Кирос из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). — Стрессовая реакция заставляет китов плыть иначе, из-за чего в их организме накапливается азот. Это похоже на выброс адреналина».

Гидролокаторы среднего диапазона были приняты на вооружение в 1960 году, и с тех пор было замечено свыше сотни аномальных случаев выбрасывания животных на берег. Внешне такие животные здоровы: у них нормальная масса тела, хорошее состояние кожи и нет инфекций. Однако вскрытия показали пузырьки азота в их венах, значительный урон мозгу от кровоизлияний, а также повреждения других органов, в том числе спинного мозга. Такие эффекты вызываются резким падением давления, из-за которого растворенные в крови газы начинают выделяться и вспенивать ее, блокирую кровоток и разрушая сосуды.