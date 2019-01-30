В Смоленской области нашли захоронения викингов

Лазерное сканирование местности с беспилотного летательного аппарата позволило обнаружить на территории памятника археологии «Гнёздовский комплекс» в Смоленской области сотни курганов, земляных валов, оборонительных рвов, насыпей, старых русел рек, установить границы селищ и городищ, а также найти пешие тропинки IX-XI веков, проложенные ещё славянами и скандинавами.

Археологический памятник Гнёздово располагается в 12 километрах от современного Смоленска на берегах Днепра. Гнёздово состоит из нескольких поселений, городищ и как минимум восьми курганных групп, охватывая площадь порядка 438 га, что делает его одним из крупнейших раннесредневековых поселений Восточной Европы. Сегодня комплекс Гнёздово отождествляется с древним Смоленском, а его уникальной особенностью является колоссальных размеров некрополь, датируемый IX-XI веками. По подсчетам археологов, тысячу лет назад общее число курганов достигало 5000 насыпей, что делает Гнёздово крупнейшим курганным могильником «эпохи викингов» во всей Европе.

Очевидно, викинги внесли весомый вклад в превращение древнего Смоленска в ключевой центр трансконтинентальной торговли, контролировавший знаменитый путь «из варяг в греки». Археологические раскопки свидетельствуют, что значительную часть населения Гнёздова составляли выходцы с территории Средней Швеции , острова Готланд и Аландских островов. В конце 2018 года на территории комплекса совместной экспедицией компании «Энерготранспроект», музея-заповедника «Гнёздово», компании «Аэрогеоматика» и при поддержке фонда «Таволга» реализован проект по лазерному сканированию комплекса с использованием лидара.

Его особенность заключается в том, что конечным продуктом съёмки становится детализированная с точностью до нескольких миллиметров трёхмерная виртуальная модель местности, привязанная к спутниковым системам. В результате съёмки археологического комплекса учёные получили 3D-модель местности, сверхточный топографический план и ортофотопланы, все данные которых увязываются в местные и международные системы координат. Обработка полученных данных займёт несколько месяцев, но уже сейчас можно сказать о некоторых предварительных результатах.

Прежде всего, сканирование местности позволило обнаружить все сохранившиеся на сегодняшний день курганные насыпи, образовывавшие в IX-XI веках крупнейший курганный могильник Европы. До сих пор это было невозможно — большинство курганов покрыто лесом или высокой растительностью, многие были разграблены, распаханы или раскопаны в конце XIX — начале XXI века. Заметить их невооруженным взглядом было практически невыполнимой задачей, но на полученных картах они прекрасно видны. Часть курганов была известна археологам ранее, другая находится в труднодоступных местах и не была нанесена на планы памятника исследователями прошлых лет.

Некоторые курганы и вовсе обнаружились на приусадебных участках современных обитателей деревень Гнёздово и Глущенки. Кроме того, лидар позволил выявить в рамках больших курганных групп более мелкие скопления курганов — вероятно, они образовывали родовые или семейные некрополи. При осмотре с земли такие скопления были не заметны, но на трёхмерной модели они прекрасно фиксируются. Неожиданным стало обнаружение древних тропинок IX-XI веков, которые пролегали между скоплениями курганов. Очевидно, ими пользовались древние жители Гнёздова при строительстве и посещении некрополя.

В укрепленных районах памятника сканирование позволило зафиксировать следы фортификационных сооружений — оборонительных рвов и земляных валов, а важным результатом проекта стала окончательная фиксация древнего русла реки Днепр. Исследования последних десятилетий указывали на то, что береговая линия IX-XI веков располагалась примерно на 100 метров севернее современного днепровского берега. Отдельные фрагменты береговой линии были также обследованы посредством археологических раскопок, однако теперь удалось установить точную линию древнего берега на всей её протяжённости, что позволяет лучше понять топографию IX-XI века.

Наконец, съёмка наглядно демонстрирует зоны активного разрушения памятника в ходе современной хозяйственной и строительной деятельности, осуществляемой на территории деревни Гнёздово. Анализ полученных данных должен помочь выработать комплексный подход по предотвращению дальнейшего разрушения уникального объекта исторического и культурного наследия. Работа с топографическим планом позволит лучше понять, что представлял собой крупный торгово-ремесленный центр периода формирования и становления древнерусского государства, который в общеевропейской истории именуется «эпохой викингов».