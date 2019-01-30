Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США

Российские специалисты формируют концепцию национальной окололунной станции, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин. И это в то время, когда поистине гигантские успехи в исследовании Луны демонстрирует Китай . Сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной гонке Китаю и США

О российской лунной программе начали говорить лет эдак …надцать назад, озвучивая перспективные планы освоения (изучения, исследования, колонизации) спутника Земли. Планы периодически менялись — то летим на Луну, то не летим; то нужна нам Луна, то нечего нам там делать. Кое-кто даже призывал умерить свои космические амбиции, чтобы не подрывать экономику страны, попавшую под санкции.

Но идея полета на Луну российские умы не покидала, и в ноябре прошлого года Совет РАН по космосу вернулся к ее обсуждению, приняв за основу очередную концепцию программы. Тогда же научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил, что лунная программа будет окончательно оформлена к весне 2019 года.

Как в СССР Луну изучали

Ученые Советского Союза естественный спутник Земли изучали весьма тщательно. Исследования начались в январе 1959-го, когда СССР запустил автоматическую станцию «Луна-1». Проведенные тогда эксперименты установили отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и зарегистрировали в межпланетном пространстве потоки ионизированной плазмы — «солнечный ветер». Затем летали «Луна-2», достигшая лунной поверхности, и «Луна-3» — 7 октября 1959-го этот зонд передал на Землю первые в мире изображения обратной стороны Луны. Нам также первыми удалось совершить мягкую посадку на лунную поверхность («Луна-9», 1966 год), создать первый искусственный спутник Луны («Луна-10», 1966 год) и доставить на Землю образцы реголита («Луна-16», 1970 год). Позднее осуществились уникальные полеты автоматических межпланетных станций (АМС), с помощью которых прилунились два лунохода — радиоуправляемые самоходные аппараты.

«Успешное осуществление этих проектов позволило ослабить негативные последствия проигранной нами лунной гонки за высадку на Луну первого человека, которым стал американский астронавт Нил Армстронг», — утверждает академик РАН Михаил Маров, ведущий российский ученый в области изучения Солнечной системы.

Луноходы и АМС для изучения Венеры и Марса укрепили за нашей страной статус ведущей космической державы. «К сожалению, страна утратила те позиции, где когда-то лидировала, — переживает академик Маров. — Конструкторские и инженерные решения, воплощенные в созданных коллективом КБ Бабакина космических аппаратах, до сих пор поражают воображение своей значимостью, оригинальностью и смелостью технических решений. Увы, мы десятилетиями не запускаем космических аппаратов к Луне и планетам».

Завершающей миссией стал полет в 1976 году АМС «Луна-24». Автоматический «геолог» выполнил бурение на глубину более двух метров в районе Моря кризисов и доставил на Землю двухметровую колонку лунного грунта (170 г). С того времени изучение Луны Советским Союзом практически не велось.

Из России — на Луну

Но это все-таки достижения советской космонавтики, а чем ответит Россия? В прошлом году «Роскосмос» и Совет РАН по космосу сформулировали стратегию развития отечественной космонавтики, связанную в первую очередь с освоением Луны.

«Программа, которую сейчас готовят ученые и представители «Роскосмоса», должна стать одним из главных движущих факторов в развитии космической отрасли», — считает академик Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Этот проект, по мнению ученого, увлечет за собой другие отрасли промышленности и станет локомотивом развития для всей страны (кстати, нечто подобное уже проделывали в СССР, когда трудились над программой «Энергия-Буран»).

Главная задача — не просто повторить то, что сделали американские астронавты в рамках программы «Аполлон», а начать постепенно осваивать Луну, используя новые научные открытия и технологические ресурсы.

О строительстве американской лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway) с участием России пока говорить не будем. Напомним лишь, что еще в сентябре 2017 года «Роскосмос» и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого Россия обязалась сконструировать шлюзовой модуль LOP-G. Но уже через год глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российскую сторону не устраивает ее роль в этом глобальном проекте: «Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть „на подхвате“, то нам это неинтересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству».

К тому же у России есть собственные проекты, нацеленные на исследование Луны. Например, «Луна-25» (она же «Луна-Глоб») для отработки мягкой посадки и «Луна-28» («Луна-Грунт») с доставкой лунного грунта из района Южного полюса Луны). О них широко заговорили лет пять назад, планируя запуск первого объекта на 2019 год, а второго — на 2025-й. Однако сроки неоднократно сдвигались. Вот и сейчас глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что «в 2021 году мы начинаем пускать космические аппараты на Луну».

Но пыл руководителя космического ведомства охладил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев , призвав заканчивать с прожектерством. «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, — надо работать, меньше говорить и больше делать, — заявил премьер 23 января на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации „Роскосмос“ и ее подведомственных организаций. — Надо заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке».

Однако концепция освоения Луны все-таки существует, и реализовать ее ученые мужи рассчитывают в три этапа. На первом (до 2025 года) планируются создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», его беспилотные облеты Луны и исследование спутника Земли автоматическими станциями. Второй этап — с 2025 по 2035 год — подразумевает первые пилотируемые полеты на Луну, создание и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе (после 2035 года) будет завершено строительство полноценной лунной базы. А еще Россия создает носитель сверхтяжелого класса, получивший в январе название «Енисей». Тогда же был утвержден и детальный план-график его создания к 2028 году.

Главный конструктор С. П. Королев говорил: «Никогда не догоняй — будешь всегда плестись в хвосте, а бери опережающие задачи». Сегодня такой задачей может быть освоение Луны для использования в будущем ее ресурсов и энергетики. Так считал Вахтанг Вачнадзе, возглавлявший в 1977–1991 годах НПО «Энергия». Он прогнозировал, что этот проект всколыхнет все научные подразделения, Российскую академию наук, многие отрасли народного хозяйства и вытащит с помощью электроники и робототехники всю страну на новый уровень.

А Китай уже на Луне

Но пока приходится догонять — спутник Земли с 2004 года уже осваивает Китайская Народная Республика. Проект назван в честь мифологической лунной феи Чанъэ, и космические аппараты с таким названием устремились к Луне. Сначала на ее орбиту Китай вывел два спутника, а в 2013-м произвел посадку АМС «Чанъэ-3» с доставкой небольшого лунохода «Юйту» («Нефритовый кролик»). А теперь на поверхности Луны уже катается китайский ровер «Юйту-2», зонд «Чанъэ-4» его фотографирует, спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), размещенный в точке Лагранжа L2, передает снимки на Землю, а Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) демонстрирует фото и видео национальной лунной миссии всему миру.

Программа «Чанъэ» сделала Поднебесную одной из трех стран, которым удавалось посадить автоматическую станцию на спутник Земли. Однако Пекин пошел еще дальше и стал первым, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны.

«За все годы космической эры ни одна страна не смогла осуществить подобную операцию, крайне сложную в техническом плане и имеющую огромный психологический эффект», — сказал в интервью агентству «Синьхуа» академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.

По мнению эксперта, «это свидетельствует о зрелости китайской космической техники и ее способности решать задачи огромной важности».

Останавливаться на достигнутом Китай не собирается. Уже запланирована и посадочная миссия «Чанъэ-5»: ее цель — доставка на Землю двух килограммов лунного грунта с двухметровой глубины. Изначально ее запуск планировался на 2017 год, сейчас ее планируют запустить в текущем.

Помечтаем?

Подводя итоги 2018 года, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков заявил: «Еще надеюсь, что и Россия внесет свою лепту в процесс освоения космического пространства. И наша лунная программа станет реальностью».

Так ждать нам новой «лунной гонки» с участием трех держав или нет?

Космонавт Олег Котов уверен, что проекты будут реализовываться только в рамках международных программ — Россия, США или Китай не смогут самостоятельно решить эти задачи.

«Участие России в проекте лунной станции LOP-G станет для нашей страны прорывом, — категоричен Котов. — И позволит ей остаться в списке космических держав, обладающих передовыми технологиями».