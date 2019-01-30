Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США 

Российские специалисты формируют концепцию национальной окололунной станции, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин. И это в то время, когда поистине гигантские успехи в исследовании Луны демонстрирует Китай. Сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной гонке Китаю и США?
О российской лунной программе начали говорить лет эдак …надцать назад, озвучивая перспективные планы освоения (изучения, исследования, колонизации) спутника Земли. Планы периодически менялись — то летим на Луну, то не летим; то нужна нам Луна, то нечего нам там делать. Кое-кто даже призывал умерить свои космические амбиции, чтобы не подрывать экономику страны, попавшую под санкции.
Но идея полета на Луну российские умы не покидала, и в ноябре прошлого года Совет РАН по космосу вернулся к ее обсуждению, приняв за основу очередную концепцию программы. Тогда же научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил, что лунная программа будет окончательно оформлена к весне 2019 года.
Как в СССР Луну изучали
Ученые Советского Союза естественный спутник Земли изучали весьма тщательно. Исследования начались в январе 1959-го, когда СССР запустил автоматическую станцию «Луна-1». Проведенные тогда эксперименты установили отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и зарегистрировали в межпланетном пространстве потоки ионизированной плазмы — «солнечный ветер». Затем летали «Луна-2», достигшая лунной поверхности, и «Луна-3» — 7 октября 1959-го этот зонд передал на Землю первые в мире изображения обратной стороны Луны. Нам также первыми удалось совершить мягкую посадку на лунную поверхность («Луна-9», 1966 год), создать первый искусственный спутник Луны («Луна-10», 1966 год) и доставить на Землю образцы реголита («Луна-16», 1970 год). Позднее осуществились уникальные полеты автоматических межпланетных станций (АМС), с помощью которых прилунились два лунохода — радиоуправляемые самоходные аппараты.
«Успешное осуществление этих проектов позволило ослабить негативные последствия проигранной нами лунной гонки за высадку на Луну первого человека, которым стал американский астронавт Нил Армстронг», — утверждает академик РАН Михаил Маров, ведущий российский ученый в области изучения Солнечной системы.
Луноходы и АМС для изучения Венеры и Марса укрепили за нашей страной статус ведущей космической державы. «К сожалению, страна утратила те позиции, где когда-то лидировала, — переживает академик Маров. — Конструкторские и инженерные решения, воплощенные в созданных коллективом КБ Бабакина космических аппаратах, до сих пор поражают воображение своей значимостью, оригинальностью и смелостью технических решений. Увы, мы десятилетиями не запускаем космических аппаратов к Луне и планетам».
Завершающей миссией стал полет в 1976 году АМС «Луна-24». Автоматический «геолог» выполнил бурение на глубину более двух метров в районе Моря кризисов и доставил на Землю двухметровую колонку лунного грунта (170 г). С того времени изучение Луны Советским Союзом практически не велось.
Из России — на Луну
Но это все-таки достижения советской космонавтики, а чем ответит Россия? В прошлом году «Роскосмос» и Совет РАН по космосу сформулировали стратегию развития отечественной космонавтики, связанную в первую очередь с освоением Луны.
«Программа, которую сейчас готовят ученые и представители «Роскосмоса», должна стать одним из главных движущих факторов в развитии космической отрасли», — считает академик Олег Орлов, директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Этот проект, по мнению ученого, увлечет за собой другие отрасли промышленности и станет локомотивом развития для всей страны (кстати, нечто подобное уже проделывали в СССР, когда трудились над программой «Энергия-Буран»).
Главная задача — не просто повторить то, что сделали американские астронавты в рамках программы «Аполлон», а начать постепенно осваивать Луну, используя новые научные открытия и технологические ресурсы.
О строительстве американской лунной станции LOP-G (Lunar Orbital Platform-Gateway) с участием России пока говорить не будем. Напомним лишь, что еще в сентябре 2017 года «Роскосмос» и НАСА подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого Россия обязалась сконструировать шлюзовой модуль LOP-G. Но уже через год глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российскую сторону не устраивает ее роль в этом глобальном проекте: «Если это чисто американский проект, а все остальные должны быть „на подхвате“, то нам это неинтересно. Мы готовы только к равноправному сотрудничеству».
К тому же у России есть собственные проекты, нацеленные на исследование Луны. Например, «Луна-25» (она же «Луна-Глоб») для отработки мягкой посадки и «Луна-28» («Луна-Грунт») с доставкой лунного грунта из района Южного полюса Луны). О них широко заговорили лет пять назад, планируя запуск первого объекта на 2019 год, а второго — на 2025-й. Однако сроки неоднократно сдвигались. Вот и сейчас глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что «в 2021 году мы начинаем пускать космические аппараты на Луну».
Но пыл руководителя космического ведомства охладил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, призвав заканчивать с прожектерством. «Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, — надо работать, меньше говорить и больше делать, — заявил премьер 23 января на совещании о финансово-экономическом состоянии госкорпорации „Роскосмос“ и ее подведомственных организаций. — Надо заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке».
Однако концепция освоения Луны все-таки существует, и реализовать ее ученые мужи рассчитывают в три этапа. На первом (до 2025 года) планируются создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля «Федерация», его беспилотные облеты Луны и исследование спутника Земли автоматическими станциями. Второй этап — с 2025 по 2035 год — подразумевает первые пилотируемые полеты на Луну, создание и размещение первых элементов посещаемой базы. На третьем этапе (после 2035 года) будет завершено строительство полноценной лунной базы. А еще Россия создает носитель сверхтяжелого класса, получивший в январе название «Енисей». Тогда же был утвержден и детальный план-график его создания к 2028 году.
Главный конструктор С. П. Королев говорил: «Никогда не догоняй — будешь всегда плестись в хвосте, а бери опережающие задачи». Сегодня такой задачей может быть освоение Луны для использования в будущем ее ресурсов и энергетики. Так считал Вахтанг Вачнадзе, возглавлявший в 1977–1991 годах НПО «Энергия». Он прогнозировал, что этот проект всколыхнет все научные подразделения, Российскую академию наук, многие отрасли народного хозяйства и вытащит с помощью электроники и робототехники всю страну на новый уровень.
А Китай уже на Луне
Но пока приходится догонять — спутник Земли с 2004 года уже осваивает Китайская Народная Республика. Проект назван в честь мифологической лунной феи Чанъэ, и космические аппараты с таким названием устремились к Луне. Сначала на ее орбиту Китай вывел два спутника, а в 2013-м произвел посадку АМС «Чанъэ-3» с доставкой небольшого лунохода «Юйту» («Нефритовый кролик»). А теперь на поверхности Луны уже катается китайский ровер «Юйту-2», зонд «Чанъэ-4» его фотографирует, спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост»), размещенный в точке Лагранжа L2, передает снимки на Землю, а Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) демонстрирует фото и видео национальной лунной миссии всему миру.
Программа «Чанъэ» сделала Поднебесную одной из трех стран, которым удавалось посадить автоматическую станцию на спутник Земли. Однако Пекин пошел еще дальше и стал первым, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны.
«За все годы космической эры ни одна страна не смогла осуществить подобную операцию, крайне сложную в техническом плане и имеющую огромный психологический эффект», — сказал в интервью агентству «Синьхуа» академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков.
По мнению эксперта, «это свидетельствует о зрелости китайской космической техники и ее способности решать задачи огромной важности».
Останавливаться на достигнутом Китай не собирается. Уже запланирована и посадочная миссия «Чанъэ-5»: ее цель — доставка на Землю двух килограммов лунного грунта с двухметровой глубины. Изначально ее запуск планировался на 2017 год, сейчас ее планируют запустить в текущем.
Помечтаем?
Подводя итоги 2018 года, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков заявил: «Еще надеюсь, что и Россия внесет свою лепту в процесс освоения космического пространства. И наша лунная программа станет реальностью».
Так ждать нам новой «лунной гонки» с участием трех держав или нет?
Космонавт Олег Котов уверен, что проекты будут реализовываться только в рамках международных программ — Россия, США или Китай не смогут самостоятельно решить эти задачи.
«Участие России в проекте лунной станции LOP-G станет для нашей страны прорывом, — категоричен Котов. — И позволит ей остаться в списке космических держав, обладающих передовыми технологиями».
Кстати, стоит отметить, что прилунившийся китайский «Чанъэ-4» оснащен тепловыми блоками, разработанными в Российском федеральном ядерном центре — ВНИИ экспериментальной физики, входящем в «Росатом». Радионуклидные тепловые блоки используются в радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РИТЭГ), в которых тепло, выделяющееся при распаде радиоактивных изотопов, преобразуется в электроэнергию. Российские технологии вновь на Луне.