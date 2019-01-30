Швейцария создала гуттаперчевых роботов-пауков

Учёные из Швейцарии разработали уникального гибкого робота-паука, который сможет передвигаться в сосудах человеческого организма и доставлять препараты к поражённым участкам. Устройство способно буквально изменять своё агрегатное состояние, становясь практически жидким, а также передвигаться на огромной скорости.

Ведущий автор исследования и доцент Политехнической школы в Лозанне Сельман Сакар заявил, что прототипы роботов имеют длину около миллиметра, но их можно уменьшить, используя метод складывания, основанный на принципе оригами.

Разработка выполнена из нанокомпазитного гидрогеля, который может менять форму под воздействием электромагнетизма. Кроме того, устройство оснащено возможностью программирования, благодаря чему оно способно ориентироваться без датчиков и трансформироваться наиболее эффективным способом. Это позволит роботу самостоятельно перемещаться по полостям организма через потоки жидкостей, сообщает Al-Mayadeen.