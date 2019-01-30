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В России уверовали в полную блокировку Telegram 

Lenta.ru + ещё 6 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер Telegram не уйдет от полной блокировки на территории России, уверен замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.
«Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственные решения», — заявил чиновник.
21 января специалисты заметили, что Роскомнадзор возобновил практику массовой блокировки IP-адресов. Это связали с новой волной борьбы с Telegram. Между тем подсети, которые находились в реестре заблокированных сайтов с апреля 2018 года, начали удалять из выгрузки. Роскомнадзор объяснил это тем, что они больше не используются Telegram и могут продолжать работу в России.
В России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Согласно судебному решению, это связано с отказом администрации сервиса предоставить ключи шифрования к перепискам пользователей.
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Наука и техника , Интернет , Олег Иванов , Роскомнадзор
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