Заказчик отказался от ремонта «Фрегата» на космодроме, сообщил источник

Европейская компания Arianespace , являющаяся провайдером пусков российских ракет с космодрома Куру, не согласилась на российское предложение о ремонте трубопровода гелия разгонного блока "Фрегат" на космодроме путем наложения "заплатки" и пока не согласилась на проведение сварочных работ в "полевых условиях", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее несколько источников сообщили РИА Новости, что на космодроме Куру при заправке окислителем разгонного блока "Фрегат" для запуска первых шести тестовых спутников OneWeb была обнаружена негерметичность сварного шва в магистрали подачи гелия, использующегося для вытеснения топлива при работе двигателей разгонного блока.

Старт планировался на 00.37 мск 20 февраля (18.37 19 февраля по местному времени). По данным источника РИА Новости, запуск перенесен на 27 февраля. Как заявил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко , специалисты вылетели на Куру для проведения комплексных работ по устранению проблемы с "Фрегатом", после чего доложат о результатах заказчику и будет принято решение о дате пуска.

"Предложения предприятия-производителя разгонного блока "Фрегат" НПО им. Лавочкина о ремонте негерметичного сварного шва наложением бандажа из специального материала компанией Arianespace не приняты. Ведутся переговоры о возможности проведения сварочных работ, организации их на космодроме, но Arianespace выступает против этого и за проведение ремонта в заводских условиях", — сказал собеседник агентства.

По его словам, европейские специалисты сомневаются, что сварочные работы можно организовать на космодроме и что в случае их проведения не пострадает уровень надежности разгонного блока во время полета.

Не исключено, что российской и европейской стороне не удастся прийти к компромиссу, в таком случае потребуется возвращение "Фрегата" в Россию для ремонта, а следовательно, для предстоящего пуска потребуется заменить "треснувший" "Фрегат" новым, пояснил собеседник.

"Фрегат", с которым возникла проблема, оборудован видеокамерами по просьбе компании OneWeb для съемки в режиме реального времени процесса отделения спутников от адаптера. Камеры установлены по требованию заказчика. Именно из-за их наличия проблемный разгонный блок нельзя просто заменить на имеющийся на космодроме Куру другой блок "Фрегат", готовящийся к запуску спутников O3b в марте.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Разработчиком и производителем ракет "Союз" является самарский РКЦ "Прогресс" , разгонных блоков "Фрегат" — химкинское НПО имени Лавочкина.

Всего OneWeb планирует вывести на орбиту почти 2 тысячи спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет, но на первом этапе достаточно 600.

Coca-Cola. OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm

В прошлом году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ Роскомнадзор . Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.