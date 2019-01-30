РКК «Энергия» представила схему пилотируемого полета к Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продемонстрировала схему полета к Луне с последующей высадкой космонавтов на естественном спутнике Земли на XLIII Королёвских чтениях.

Как следует из презентации, перспективный транспортный корабль (ПТК) "Федерация" и лунный взлетно-посадочный комплекс будут запускаться к Луне отдельно. Для этого планируется использовать тяжелые ракеты "Ангара". Первым запустят взлетно-посадочный комплекс, который достигнет окололунной орбиты (высота примерно 100 км) и будет там ожидать прилета "Федерации". Как пояснил аспирант МГТУ им. Н. Э. Баумана , сотрудник РКК "Энергия" Андрей Бычков , ожидание займет шесть месяцев.

"На слайде представлена схема полета, которая в РКК "Энергия" принята для пилотируемого [полета]. Схема двухпусковая, она представляет собой взлетно-посадочный корабль, который дополнительное время ожидает прибытия орбитального корабля ПТК, разница по времени между пусками составляет порядка шести месяцев", — пояснил Бычков.

Через шесть месяцев произойдет стыковка, космонавты перейдут на борт взлетно-посадочного комплекса, совершат посадку, поработают на поверхности Луны. Дальше со спутника Земли стартует только взлетный модуль, который является частью комплекса. Затем произойдет стыковка с "Федерацией, и космонавты перейдут в корабль, который после отделения взлетного модуля отправится на Землю.

После разделения отсеков спускаемый аппарат сначала снизит скорость за счет торможения об атмосферу Земли, потом снова выйдет в космос и затем совершит посадку, войдя в атмосферу еще раз.