Специалисты Роскосмоса и ученые обсудят колонизацию Луны

"Предполагается обсуждение следующих направлений: исследование Луны как объекта колонизации. Луна — запасная планета", — говорится в программе круглого стола в первый день чтений. Также специалисты рассмотрят ключевые элементы и технологии для ее освоения, обсудят проблемы обеспечения пилотируемых полетов и долговременного пребывания человека на естественном спутнике Земли и основные тенденции лунных космических программ.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого отмечалось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года, их миссия должна продлиться 14 суток.

Заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зеленый уточнил ТАСС , что сейчас часть концепции российского исследования Луны содержится в Федеральной космической программе на период до 2025 года, а еще часть — в документе о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса (планируется в 2028 году).

"В правительство РФ предполагается направить концепцию о ракете-носителе сверхтяжелого класса, в которой содержатся части, связанные с пилотируемыми полетами на Луну и не только с этим. Еще часть лунной концепции уже содержится в Федеральной космической программе. Пока лунная концепция будет между двумя большими программами, а дальше, может быть, после 2025 года, это объединится, по крайней мере, мы [ученые] так хотели бы", — сказал Зеленый.

Пленарное заседание

До начала работы круглого стола по Луне состоится пленарное заседание Королевских чтений, которое откроет ректор МГТУ Анатолий Александров. Затем с приветственным словом выступит гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

После него с докладом о современном состоянии и перспективах развития российской пилотируемой космонавтики выступит генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин. Далее последует доклад первого заместителя гендиректора — заместителя генконструктора НПО машиностроения Вячеслава Мартынова, посвященный 75-летию предприятия.

Лев Зеленый выступит с докладом об исследовании и освоении Луны, после чего директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов расскажет об итогах и перспективах медико-биологического обеспечения пилотируемых космических полетов.