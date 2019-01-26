Илон Маск показал испытания Starship

Компания SpaceX собирается отправить космонавтов на Марс на борту строящейся сейчас ракеты Starship. Ожидается, что запуск пройдет уже в 2024 году. Глава компании Илон Маск поделился в Twitter одним из этапов испытания ракеты.

Недавно Илон Маск сообщил, что собирается предотвратить сгорание космического корабля в атмосфере Земли и вернет его в целости и сохранности с помощью первого в мире «регенеративного теплозащитного экрана». Технология уже испытывается.

«Испытание металлического теплозащитного экрана при 1100 градусах Цельсия (2000 по Фаренгейту)», — написал Маск. Testing metallic heat shield at 1100C (2000F) @SpaceX pic.twitter.com/frP5eZ5a0z— Elon Musk (@elonmusk) 25 января 2019 г.

Изобретатель не уточнил, какой именно металл он тестирует. При этом Маск рассказал, что теплозащитный экран Starship будет состоять из двух слоев нержавеющей стали, охлаждаемых водой или криогенным ракетным топливом.

Когда космические корабли входят в атмосферу Земли, они нагреваются более чем до 1600 градусов Цельсия, сообщило издание Inverse. Ранее для конструирования ракет использовался алюминий, который плавится уже при 660 градусах. А вот нержавеющая сталь может раскаляться до 1530 градусов, пока не начнет плавиться.

Пока все подробности задумки Илона Маска не известны, но очевидно, что SpaceX предстоит провести еще множество испытаний, пока необходимый результат не будет достигнут.