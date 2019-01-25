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Новый iPhone проиграл старому по качеству фото 

Популярная механика 59 минут назад
Фото: Популярная механика
На англоязычном форуме Reddit горячо обсуждается разница между фотографиями, сделанными на iPhone 8 Plus и iPhone XS. Оказалось, что более старая модель значительно лучше передает детали снимка, особенно фоновые.
По словам автора заметки с ником amd206, фотографии сняты в одно время и в одинаковых условиях на основную (заднюю) камеру. Настройки приложения выставлены идентичные, программные улучшения фото, в том числе режим HDR, отключены. Фото в полном разрешении доступно по ссылке.
В ветке обсуждения высказываются различные обоснованные предположения, чем может быть вызван подобный эффект. Например, неотключаемой постобработкой фото в iPhone XS, на которую ранее уже пожаловались многие пользователи. Либо различиями в программном обеспечении приложения камеры.
Смартфон Apple iPhone 8 Plus поступил в продажу в сентябре 2017 года. Основной камерой в нем является двойной модуль разрешением 12 мегапикселей. Один объектив имеет апертуру f/1.8, второй f/2.8. Модель iPhone XS новее на год — она стала доступна с сентября 2018 года. Несмотря на идентичное разрешение основных камер, в последней версии смартфона стоит более совершенная матрица и другие объективы. Помимо программной обработки эти факторы также сильно влияют на финальный снимок, и в некоторых условиях новые технологии могут проигрывать предшественникам.
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Наука и техника , Гаджеты
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