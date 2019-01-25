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Владелица сумки из-под лунного грунта подала в суд на NASA 

Газета.Ru + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Reuters
Владелица сумки из-под лунного грунта подала в суд на NASA, где проводилась экспертиза содержимого — женщина получила на аукционе лишь половину предполагаемой суммы и обвиняет сотрудников агентства в том, что они повредили сумку, сообщает издание Collect Space.
В 2015 году адвокат Нэнси Ли Карлсон купила на аукционе мешок для лунного грунта, который Нил Армстронг использовал в миссии "Аполлон-11". После покупки она обнаружила внутри пыль и камешки. Карлсон передала их NASA, где ей сообщили, что содержимое сумки взято с лунной поверхности, является государственной собственностью и было продано по ошибке.
Однако через суд Карлсон добилась признания сумки своей собственностью и выставила ее на продажу.
Специалисты аукциона оценили сумку в сумму до $4 млн, но в итоге ее купили всего за 1,8$ млн  По словам Карлсон, в NASA во время исследования сумки ее порвали, что и привело к снижению стоимости. Теперь она намерена получить от агентства оставшиеся $2 млн
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Наука и техника , Наука , Нил Армстронг , NASA
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