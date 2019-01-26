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«Прогресс МС-09» затонул в Тихом океане 

ТК «Звезда» + ещё 16
Фото: roscosmos, Twitter
Космический грузовик отстыковался от МКС в 15.55 по московскому времени 25 января.
Оставшиеся несгоревшие обломки грузового космического корабля «Прогресс МС-09» затонули в несудоходном районе Тихого океана.
Космический грузовик отстыковался от МКС в 15.55 по московскому времени 25 января. В 19.08 корабль начал уходить с орбиты.
«Прошедшие атмосферу тугоплавкие обломки достигли акватории несудоходного района Тихого океана ориентировочно в 19.51 мск», — сообщил официальный представитель головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш РИА Новостям.
Во время запуска этого космического судна десятого июля 2018 года впервые была реализована сверхкороткая двухвитковая схема доставки кораблей к МКС. «Прогресс МС-09» добрался до станции за три с половиной часа, в то время как обычно полет к МКС занимал более двух дней.
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Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости
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