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После скандала с «дырой» в «Союзе» сменят гендиректора «Энергии» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" намерен сменить генерального директора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, исполняющий обязанности главы организации будет избран в четверг, 24 января.
По данным источника агентства, в руководстве наблюдательного совета Роскосмоса выступают против кандидатуры Сергея Романова, который на данный момент является гендиректором корпорации.
Уточняется, что долги предприятия составляют около 30 млрд рублей. Также беспокойство вызвал отток кадров с "Энергии", которую недавно покинули генеральный конструктор ракеты "Союз-5" и главный конструктор корабля "Федерация".
Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о расследовании появления "дырки" в "Союзе".
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Сергей Романов , Роскосмос , РКК Энергия
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