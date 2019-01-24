Совет директоров Ракетно-космической корпорации "Энергия" намерен сменить генерального директора. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, исполняющий обязанности главы организации будет избран в четверг, 24 января.
По данным источника агентства, в руководстве наблюдательного совета Роскосмоса выступают против кандидатуры Сергея Романова, который на данный момент является гендиректором корпорации.
Уточняется, что долги предприятия составляют около 30 млрд рублей. Также беспокойство вызвал отток кадров с "Энергии", которую недавно покинули генеральный конструктор ракеты "Союз-5" и главный конструктор корабля "Федерация".
Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о расследовании появления "дырки" в "Союзе".