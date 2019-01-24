Карьера Рогозина повисла на волоске

Председатель правительства Дмитрий Медведев обрушился с беспрецедентно жёсткой критикой на руководство компании Роскосмос.

«Хотел еще обратить внимание, это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать, куда мы полетим в 2030 году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией космической нашей отрасли и увеличением доли России на международном рынке», — заявил Медведев, открывая совещание о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций.

«Показательной является ситуация с космодромом «Восточный». В первую очередь строительство должно было завершиться в прошлом году, реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, то построено четверть запланированных объектов, только пять из 19» — продолжил глава правительства. По итогам совещания, по словам вице-премьера Юрия Борисова, Роскосмосу дали месяц на улучшение финансовой дисциплины.

«Председателем правительства даны поручения резко поднять дисциплину контрактации запланированных мероприятий и осуществления финансового контроля с учетом оценки остатков на счетах предприятий», — сообщил Борисов журналистам и посоветовал Роскосмосу перенять опыт наведения порядка у министерства обороны.

Юрий Борисов — это преемник Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера, отвечающего за оборонно-промышленный комплекс. На эту должность он пришёл с поста заместителя министра обороны, поэтому апелляция к опыту военного ведомства вполне объяснима.

О том, что назначение Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса — это не «спасательный десант кризисного менеджера», а однозначное понижение и последний шанс для чиновника хоть как-то доказать свою профпригодность, ещё весной 2018 года было написано немало. И, судя по тому, что Дмитрий Медведев прямо обратился к тёзке Рогозину со словами «хватит болтать», этот шанс бывший вице-премьер использовать не сумел. Причём, что показательно, фразу про базу на Луне в 2030 году Рогозин произнёс ещё в 2016 году, будучи вице-премьером.

Серьёзные проблемы на «Восточном» и других курируемых Рогозиным космических объектах были уже тогда. Причём Рогозин сам взял на себя ответственность за строительство космодрома, но назвать его работу успешной очень сложно.

Чиновник возглавил координационную в 2014 году. «Я беру не просто персональную ответственность, но буду непосредственно заниматься координацией всей этой деятельности по созданию космодрома» — пообещал он тогда Владимиру Путину . «Саботажа я не позволю, просто голову оторву», — грозился Рогозин.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура подвела предварительные итоги курирования по-рогозински: «С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд рублей», — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной . Прокурорами было выявлено более 17 тыс. нарушений закона и более 1 тысячи человек, не испугавшихся отрывания головы, привлечено к различным видам ответственности.

Хищения в ходе строительства крупных объектов неизбежны — Крымский мост тоже не обошёлся без коррупционных скандалов. Если бы, несмотря на хищения, космодром заработал бы в срок, или даже раньше (как мост), то, разумеется, никаких претензий к Рогозину у руководства страны не было бы.

Но этого не случилось. Первый запуск неоднократно переносился. Второй запуск оказался провальным. Как выяснилось, ракета, которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, была настроена на старт с «Байконура», а не с «Восточного».

Уже после назначения Рогозина в «Роскосмос» произошел первый с 1983 года неудачный пилотируемый пуск, который только по очень счастливой случайности обошёлся без жертв.

Плюс скандал с дыркой неизвестного происхождения на российской части МКС. Плюс аресты руководителей предприятий Роскосмоса. Плюс шапкозакидательство в адрес основного конкурента Роскосмоса по коммерческим пускам — Илона Маска. Который, конечно, цитируя Евгения Ройзмана , «говнокур», но сумел собрать у себя в SpaceX действительно квалифицированных специалистов.

И, наконец, сегодняшнее совещание, по итогам которого стало понятно, что «Восточный» вряд ли будет готов к 2021 году, как планировалось, запускать тяжелые ракеты. То есть очень велики шансы отдать этот перспективный международный рынок всё тому же Маску.

Одного подобного скандала многим другим чиновникам хватило бы для моментального увольнения с «волчьим билетом». Но только не Рогозину.

О причинах его «тефлоновости» сложно рассуждать, не рискуя свалиться в конспирологию, поэтому не будем даже пытаться. Просто отметим, что,

похоже, терпение у руководства страны закончилось. И если в течение месяца Роскосмос в целом и лично Дмитрий Рогозин не совершат чудо, то, похоже, что космическая карьера бывшего вице-премьера бесславно прервётся.

Почему Рогозин не справился? Возможно, дело в недостаточных компетенциях для непосредственного руководства такой наукоёмкой отраслью, как космос. В том, что Рогозин весьма компетентен в других областях, сомнений нет. У чиновника два образования — журналистское и экономическое. Он доктор философских наук и технических тоже. Он опытный публичный политик, который выигрывал конкурентные выборы. Он опытный дипломат, защищавший интересы страны, будучи спецпредставителям по связям с НАТО . Претензий к его работе на посту «оборонного» вице-премьера (по крайней мере публичных) тоже практически не было за одним единственным космическим исключением.

Похоже, беда в том, что всех знаний, умений и опыта Рогозина оказалось явным образом недостаточно для того, чтобы построить космодром «Восточный» без коррупционных скандалов в заданные сроки и обеспечить безаварийные пуски. А персональную ответственность он взял на себя — и сказанных слов не отменить.

Собственно, именно поэтому чиновники так сильно не любят брать на себя ответственность за что-либо и постоянно пытаются спихнуть её на кого-то другого. Рогозин не побоялся, но и не справился. Такое тоже бывает.

Наверное, честнее было бы ему подать в отставку не дожидаясь очередного провала. А в том, что Роскосмосу за месяц не удастся сделать то, что не удавалось на протяжении предыдущих лет, нет ни малейших сомнений.

Но это уже вопрос, находящийся исключительно в компетенции Дмитрия Рогозина.