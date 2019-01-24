Пять клонированных приматов родились в Китае

Все они имеют одинаковое генетическое заболевание. Животные генетически идентичны друг другу и клонированной обезьяне-донору, сообщило издание Daily Mail.

Все пять имеют один и тот же недуг, из-за преднамеренного «отключения» области ДНК, известной как BMAL1, которая участвует в производстве определенных белков.

Животные могут жить с этим «деактивированным» геном, но страдают от таких расстройств, как недосып, беспокойство, депрессия и шизофреническое поведение.

Исследователи утверждают, что это заложит основу для создания популяции приматов с отредактированными генами. Их будут использовать для лабораторных исследований. На примере этих животных ученые смогут изучить эффективность лечения ряда заболеваний человека.

Исследователи надеются вывести животное с идеальными генами, чтобы потом клонировать его. Сообщается, что в Китае использовали ту же технологию клонирования, что для овечки Долли в 1996 году. Они пересадили ядро соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки.