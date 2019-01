Google объявил войну блокировщикам рекламы

Google планирует внести в API браузера Chrome коррективы, которые позволят нейтрализовать блокировщики рекламы. Изменения смогут также заблокировать полезные расширения, предостерегает The Register.

Обеспокоенность насчет нововведений высказал разработчик uBlock (блокирует рекламу) Origin и uMatrix (фильтрует запросы) Раймонд Хилл (Raymond Hill), который изучил описание планируемых изменений на платформе.

Новый API не затронет блокировщики с алгоритмом Adblock Plus. Утилиты, работающие по другому принципу, в соответствии с новым манифестом Google могут прекратить существование. The Register отмечает, что Google и другие компании платят Adblock Plus за внесение в свой белый список.

Новая версия правил должна обеспечить безопасность браузера и улучшить качество его работы. Отмечается, что новая редакция манифеста пока находится в стадии разработки.

В сентябре 2018 года сообщалось, что один из самых популярных блокировщиков рекламы — Adware Doctor — собирал историю браузера и список используемых программ в zip-файл, а затем отправлял его на один из китайских серверов.