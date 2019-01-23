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Муравьи создают мегапроекты не сговариваясь 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Raghu Mohan/Flickr
Ученые выяснили, что муравьи-листорезы из Нового Света строят гигантские для масштаба животных транспортные сети, не общаясь между собой. В таких колониях каждый муравей действует в одиночку, но в результате работает на общее благо. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Многие групповые животные значительно преобразовывают окружающую среду. По аналогии с человеческой деятельностью такую работу можно назвать направленной на создание инфраструктуры. В некоторых случаях суммарно на ее выполнение одной особью требуется до десятков тысяч часов работы, как в случае муравьев-листорезов из родов Atta и Acromyrmex, обитающих в Центральной и Южной Америке. Эти насекомые формируют пути для транспортировки еды и строительных материалов длиной до сотен метров. Каждая колония каждый год прокладывает около трех километров дорог сквозь лесную подстилку.
Ученые долгое время думали, что подобные достижения становятся реальностью только при наличии устойчивой коммуникации между особями. В частности, поведение муравьев, термитов и пчел считается организованным при помощи общения. В новой статье международного коллектива исследователей утверждается, что это совершенно не так: муравьи-листорезы вообще не координируют свои действия друг с другом. В рамках исследования авторы наблюдали за поведением муравьев в лаборатории и в дикой природе, проверяя, насколько быстро насекомые будут расчищать путь от завалов и сколько особей будет в этом участвовать. Оказалось, что лишние предметы пропадали с пути в прямой зависимости от времени, хотя математические модели не позволяют объяснить такую зависимость в случае активного общения.
Авторы считают, что данное открытие указывает на существование крайне эффективных алгоритмов поведения. «Это уменьшает энергетические затраты на выполнение той или иной задачи и сокращает требуемую сложность каждого животного, — говорит ведущий автор работы Томас Бочинек из Северо-Западного университета (США). — Биологи и специалисты по теории вычислительных систем впечатлены фактом, что сложное устройство группы может возникать из совокупности не общающихся между собой простых индивидов, так как это сильно отличается от нашего общества».
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