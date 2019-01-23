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Садовничий отчитался перед Путиным об антидопинговой лаборатории МГУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отчитался перед президентом России и главой попечительского совета вуза Владимиром Путиным о выполнении поручения по созданию антидопинговой лаборатории МГУ, заявив, что она стала одной из лучших подобных лабораторий в мире.
"Поручение о создании антидопинговой лаборатории, позвольте доложить", — сказал Садовничий на заседании попечительского совета вуза в среду.
Он напомнил, что глава государства на заседании совета по развитию физкультуры и спорта дал поручение о совершенствовании системы борьбы с допингом в спорте.
"В соответствии с этим поручением Московский университет на своей территории создал антидопинговую лабораторию. Если говорить об условиях, это одна из лучших подобных лабораторий в мире. У меня были руководители WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.), и они это тоже признают", — заявил ректор МГУ.
Он отметил, что сейчас WADA завершает процесс получения образцов старых проб — еще прежней лаборатории.
"Но все сотрудники прежней лаборатории приняты в Московский университет, лаборатория принята к эксплуатации, она сдана в установленном порядке и начала работу. Тем самым поручение выполнено, лаборатория при МГУ создана. Остаются вопросы, относящиеся к РУСАДА, но уже сотрудники находятся, в основном, у нас", — сказал Садовничий.
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