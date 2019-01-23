Садовничий отчитался перед Путиным об антидопинговой лаборатории МГУ

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отчитался перед президентом России и главой попечительского совета вуза Владимиром Путиным о выполнении поручения по созданию антидопинговой лаборатории МГУ, заявив, что она стала одной из лучших подобных лабораторий в мире.

"Поручение о создании антидопинговой лаборатории, позвольте доложить", — сказал Садовничий на заседании попечительского совета вуза в среду.

Он напомнил, что глава государства на заседании совета по развитию физкультуры и спорта дал поручение о совершенствовании системы борьбы с допингом в спорте.

"В соответствии с этим поручением Московский университет на своей территории создал антидопинговую лабораторию. Если говорить об условиях, это одна из лучших подобных лабораторий в мире. У меня были руководители WADA (Всемирное антидопинговое агентство — ред.), и они это тоже признают", — заявил ректор МГУ.

Он отметил, что сейчас WADA завершает процесс получения образцов старых проб — еще прежней лаборатории.