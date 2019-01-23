Медведев разнес Роскосмос

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Медведев посоветовал Роскосмосу не «болтать» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Роскосмосу следует меньше «болтать», а делать больше. Об этом, как сообщает РБК, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», — призвал он в ходе совещания о развитии корпорации.
По словам главы правительства, Роскосмосу стоит активнее увеличивать долю России на международном рынке и коммерциализировать космическую отрасль.
Кроме того, премьер назвал «серьезной проблемой» эффективность использования Роскосмосом бюджетных средств и приказал использовать 515 миллиардов рублей, которые корпорация получит в течение трех ближайших лет, эффективнее.
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Также Медведев назвал неприемлемыми темпы строительства космодрома Восточный — в 2018 году были сооружены лишь пять из 19 запланированных объектов. Это, по словам премьер-министра, препятствует подготовке Восточного к запуску тяжелой ракеты в срок — в 2021 году.
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Наука и техника , Видео , Другое , Дмитрий Медведев , Роскосмос
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