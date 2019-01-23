Медведев разнес Роскосмос

Медведев посоветовал Роскосмосу не «болтать»

«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году», — призвал он в ходе совещания о развитии корпорации.

По словам главы правительства, Роскосмосу стоит активнее увеличивать долю России на международном рынке и коммерциализировать космическую отрасль.

Кроме того, премьер назвал «серьезной проблемой» эффективность использования Роскосмосом бюджетных средств и приказал использовать 515 миллиардов рублей, которые корпорация получит в течение трех ближайших лет, эффективнее.

Также Медведев назвал неприемлемыми темпы строительства космодрома Восточный — в 2018 году были сооружены лишь пять из 19 запланированных объектов. Это, по словам премьер-министра, препятствует подготовке Восточного к запуску тяжелой ракеты в срок — в 2021 году.