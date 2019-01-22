Субкосмическая гонка: кто кого обгонит

В декабре минувшего года частная космическая компания Virgin Galactic смогла запустить свой пилотируемый ракетоплан SpaceShipTwo на высоту 82 км, что технически соответствует безвоздушному пространству.

Практически годом ранее, другая компания Blue Origin также успешно испытала в беспилотном полете свою ракетную систему доставки людей на высоту 100 км. Обе компании создают новый рынок космического суборбитального туризма, и надеются занять на нем значительную долю.

Конкуренция подстегивает прогресс, и сохраняется интрига когда будет первый туристический полет.

Компания Virgin Galactic появилась в 2004 году, после успешного завершения конкурса Ansari XPrize в ходе которого создавалось техническое средство доставки людей на высоту 100 км. Эта высота считается официальной границей космоса, хотя американские военные и авиаторы считают, что технической границей космоса является высота около 81 км.

Компания Scaled Composites под руководством инженера Берта Рутана смогла создать самолет-носитель WhiteKnight, и стартующий из под его крыла ракетоплан SpaceShipOne который сумел дважды за неделю достичь стокилометровой высоты.

Такое достижение считалось условием Ansari XPrize для получения приза в $10 млн, хотя разработка оказалась дороже в несколько раз. Целью конкурса являлось стимулирование конструкторской мысли, чтобы сделать космос доступнее для людей. На успех обратил внимание британский эксцентричный бизнесмен и миллиардер Ричард Брэнсон , который совместно с Бертом Рутаном основал компанию Virgin Galactic. Совместно они занялись созданием нового ракетоплана уже пассажирского, чтобы возить группу туристов за каждый полет.

Для создания ракетоплана предполагалось масштабировать — увеличить — прежнюю разработку. Новый самолет WhiteKnightTwo и ракетоплан SpaceShipTwo продемонстрировали публике в 2006 году, а первые испытательные полеты без включения двигателя начались в 2009 году. Примерно тогда же начали продавать билеты по $200 тыс. — точнее бронировали с небольшой предоплатой.

© zelenyikot.livejournal.com

С аэродинамикой у Рутана всё получалось неплохо, но проблемы начались с ракетным двигателем. В целях безопасности выбрали довольно оригинальную схему без криогенных и токсичных компонентов, т.н. гибридного типа с жидким окислителем — закисью азота, и твердым резиновым горючим.

Полеты постоянно откладывались, на испытаниях двигателя в 2007 году погибло три инженера. Первые полеты с включением ракетного двигателя начались в 2013 году, и к следующему году стало ясно, что горючее не подходит — оно вызывало высокую вибрацию всего ракетоплана, что приводило к преждевременному отключению, и отмене подъема. Ракетоплан добрался только до 25 км.

В 2014 году Virgin Galactic решила заменить горючее с резины на пластик, но на испытании ракетоплан разрушился в воздухе на высоте 19 км сразу после включения ракетного двигателя.

© zelenyikot.livejournal.com

Один пилот погиб, второй серьезно повредил плечо. По результатам расследования пришли к выводу, что причина аварии не в новом двигателе, а в ошибке погибшего пилота, который зачем-то перевел оперение в посадочный режим.

Начался тяжелый период в жизни компании. Клиенты, оплатившие предзаказы еще в 2000-х устали ждать полета. Американские надзорные авиационные организации обратили внимание на слабое соблюдение в Virgin Galactic требований безопасности полетов. Компании потребовались непредвиденные инвестиции. Спасли ситуацию Объединенные Арабские Эмираты: инвестиционный фонд Aabar вложил $280 млн за 32% компании при условии, что второй туристический космодром будет построен в ОАЭ.

На создание нового ракетоплана, повышение безопасности экипажа, модернизацию и сертификацию ушло еще четыре года. С апреля 2018 года начали испытания нового SpaceShipTwo с влючением двигателя. Набор высоты показал заметную динамику: 35 км, 52 км, и, наконец, 82 км в декабре. Дальше только космос. Ричард Брэнсон обещает первый туристический полет уже вначале 2019 года, но его обещания похожи одно на другое с 2009 года, так что будем ждать.

© zelenyikot.livejournal.com

Правда теперь у Virgin Galactic есть дополнительный стимул — конкурент Blue Origin, которого десять лет назад никто всерьез не воспринимал.

© zelenyikot.livejournal.com

Компания Blue Origin появилась еще раньше — в 2000 году, но вела себя не публично. Основателю компании — миллиардеру Джеффу Безосу огласка для привлечения инвестиций не требовалась. Компания что-то испытывала у Бэзоса на ранчо в Техасе, и не высовывалась раньше времени. Видео с первыми испытаниями стали публиковать только в 2013 году. Вертикальные полеты ракетных прототипов производились на высоту несколько сот метров. Тогда ожидалось, что ракетоплану Virgin Galactic остается несколько месяцев до достижения космоса, и Blue Origin казалась полным аутсайдером.

Однако неудачи SpaceShipTwo оправдали верность девиза Blue Origin: «Шаг за шагом яростно». Корабль New Shepard достиг космоса на три года раньше — в 2015 году, а ракета запустившая его совершила успешную вертикальную посадку.

Следующие два года ушли у Blue Origin на испытание всех систем, включая систему аварийного спасения. Первая ракета, с которой начались успешные полеты с достижением космоса, отправилась в музей после девяти полетов и мягких посадок. Вторая ракета и корабль New Shepard произвели два успешных полета, и технически полностью готовы к первым пилотируемым запускам.

Ожидается, что первые суборбитальные туристы полетят уже в 2019 году, но будут ли они пассажирами ракетоплана SpaceShipTwo или экипажем стартующей на ракете капсулы New Shepard еще неизвестно. Стоимость полета оценивается в $250 тыс. хотя Blue Origin официально не объявляла цену на полет.

Для сравнения, «Роскосмос» возил туристов в 2000-е годы по ценам от $20 до $35 млн, но суборбитальный полет не идет ни в какое сравнение с орбитальным. Космические полеты с Байконура производились на несколько суток, тогда как суборбитальный полет предполагает посещение космоса на высоте больше 100 км в течение считанных минут или даже десятков секунд. Пребывание в состоянии невесомости — несколько минут против 8-14 суток на Российском сегменте Международной космической станции. Самая главная разница — в скорости, суборбитальный полет не предполагает достижения космической скорости — 8 км/с. SpaceShipTwo и New Shepard не разгоняются выше четырех скоростей звука, т.е. не достигают скорости даже 1,3 км/с.

Если сравнивать позиции каждой компании, то можно усмотреть немало сходства, несмотря на разницу выбранных технических решений одной и той же задачи:

— Обе компании основаны миллионерами c богатым бизнес-опытом до космоса. Известна даже фраза, приписываемая Ричарду Брэнсону:

«Если вы хотите стать миллионером занимаясь космонавтикой, надо начинать миллиардером».

— Обоим компаниям потребовалось примерно 15 лет на разработку, испытание техники, и доведение до 95% готовности.

— Для отработки технологии потребовалось два летных образца.

— Разработка обошлась примерно в $500 млн — Каждая компания рассматривает туристический бизнес как первый шаг к более амбициозным проектам. Для Blue Origin — это разработка тяжелых и сверхтяжелых ракет, ракетных двигателей, освоение Луны. У Virgin Galactic тоже появился отдельный проект — сверхлегкая космическая ракета для запуска малых спутников из-под крыла самолета. Большая цель Ричарда Брэнсона — гиперзвуковые пассажирские межконтинентальные перелеты через космическое пространство.

Попыток создать суборбитальную туристическую систему было гораздо больше. В Ansari XPrize участвовало три десятка конкурсантов, включая российских разработчиков из КБ Мясищева, но после поражения в конкурсе многие отказались от попыток.

Появлялись другие, например, далеко продвинулся проект Lynx от компании XSOR, но и он замер на этапе создания первого летного образца двухместного ракетоплана. В России сейчас создается туристическая суборбитальная система компанией «Космокурс», но у нее достижение космоса ожидается не раньше 2025 года, объем инвестиций предполагается в размере $100 млн На фоне других попыток, успехи Virgin Galactic и Blue Origin очевидны, но главный вопрос в емкости туристического рынка. Примерно 600 человек оформило предзаказ Virgin Galactic за 10 лет продажи билетов, и какая-то часть отказалась от полета из-за аварии и долгого ожидания.

Данное количество выкупленных билетов покроет примерно треть инвестиций на разработку, а дальнейшие экономические перспективы остаются туманными. Видимо поэтому каждая компания рассматривает свой туристический бизнес лишь как первую ступень к развитию технологии и дальнейшему освоению космического рынка.

С другой стороны, если первые успешные полеты сформируют новый массовый рынок, развлечение станет еще одним способом коммерциализации космоса, и откроет путь инвестициям в еще более сложные формы космического туризма: орбитальные отели, полеты к Луне и на Луну.