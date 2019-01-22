В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру

Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша (Парасельские острова, южная провинция Хайнань ). Специалисты установили, что глубина этого гигантского природного колодца составляет чуть более 300 м и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 м).

На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой — Юнълэ ("Вечная радость"), достигает 130 м и, по мере погружения, сужается до 36 м. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего Южно-Китайского моря. Она имеет практически вертикальный наклон и, несмотря на отсутствие выхода к океану, в ней живет более 20 видов морских рыб и животных.

"Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность", — прокомментировали в госцентре океанического прогнозирование значимость данного геологического феномена.

По словам Сяо Цзе, мэра города Саньша, власти уделяют пристальное внимание охране экологии Юнълэ, а также окружающих ее коралловых рифов. "Там проводятся научно-исследовательские работы, осуществляется деятельность по освоению этой голубой дыры. Мы предпринимаем целый перечень мер, направленных на сохранение этого достояния природы всемирной значимости", — подчеркнул градоначальник.

Голубые дыры — заполненные водой воронки, образовавшиеся в результате эрозии горных пород. Как правило такие пещеры пользуются большой популярностью среди дайверов. Благодаря своей глубине эти резервуары интенсивно поглощают солнечные лучи и потому имеют темно-синий цвет, контрастируя с окружающим их мелководьем или сушей. Среди них наиболее знаменита голубая дыра у берегов Белиза (глубина около 125 м), а также в районе Дахаба (Египет, 130 м).