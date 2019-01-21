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Смартфоны Huawei «восстали» против Twitter 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: Популярная механика
После недавнего обновления приложение Twitter на смартфонах Huawei в Китае и Гонконге незамедлительно удаляет скачанные через него фото. Подозрительное поведение заметили пользователи сайта Reddit. Никаких комментариев от представителей социальной сети или производителя телефонов нет.
Один из пользователей записал видео, в котором показано, как при попытке сохранить изображение в Twitter через официальное приложение происходит загрузка файла. По ее окончании пользователю приходит уведомление от системного приложения Huawei о том, что файл удален приложением. Такое поведение замечено на смартфонах Huawei P20 Pro и Honor Note 10. Является это ограничением производителя или же Twitter, неизвестно.
Социальная сеть Twitter заблокирована на территории Китая с 2009 года. Возможно, описанные события связаны с развитием механизмов ограничения доступа в интернет. Пока не ясно, от какой компании исходит инициатива — хотя изображения скачиваются и удаляются приложением Twitter, уведомление отправляет система, и происходит это только на смартфонах Huawei. Многие участники обсуждения на Reddit предположили, что это может свидетельствовать о высоком уровне контроля над действиями пользователя со стороны производителя смартфона.
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Наука и техника , Гаджеты , Гонконг , Китай
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